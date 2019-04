Lait kuntien selkä- nojaksi

Keski-Suomen ulosottovirasto on myynyt tuloksetta ulosmitattua Salusharju Oy:n omistamaa Leiriharju-kiinteistöä vuosina 2013, 2017, 2018 ja viimeksi tänä vuonna 2019 (KSML 10.4.).

Tämä entinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoilla rakennettu, keskustan varhaisnuorisojärjestö Vesaisten ja Perhekeskus Päivänsäteen (keskustaa lähellä olevat Huoltoliitto ja Lasten keskus) aiemmin omistama ja rahavaikeuksissa kamppaillut hotelli Menninkäinen Saarijärven Kolkanlahdella tuli yleiseen tietoisuuteen vuonna 2008 venäläisen ostajatahon suurellisten lupausten myötä. Kaupunki kaavoitti sinisilmäisesti alueelle ranta-asemakaavan. Kauppa ei toteutunut.

Venäläisellä ostajataholla on kiinnityksiä kiinteistöön. Ongelma on jatkunut siis toistakymmentä vuotta. Näitä ongelmia on pudonnut kuntien syliin runsaasti Saarijärven lisäksi eri puolilla Suomea, ehkäpä näkyvimpänä Airiston Helmi Turun saaristossa. Syynä on ollut ulkomaalaisten kiinteistöomistuksen sääntelyn lakkauttaminen vuoden 2000 alussa.

Päättäjät heräsivät vähitellen ongelmien tultua Saarijärven lisäksi muuallakin yhä näkyvämmin esiin. Tämä ja julkisuus sekä asian mukaan ottaminen hallitusohjelmaan myötävaikuttivat uuden lainsäädännön syntymiseen.

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2019 laajan lakipaketin, jolla parannetaan Suomen valtion mahdollisuutta valvoa, rajoittaa tai kieltää ulkomaalaisten kiinteistöomistuksia kansallisen turvallisuuden nimissä. Tavoitteena on, että lakimuutokset tulevat voimaan vuonna 2020.

On selvää, että kunnilla ei ole ollut riittävästi osaamista EU:n ja ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistökaupoissa. Hyväuskoisuus ja konsulttien kuiskuttelut ovat olleet pikemminkin kantava voima kuin halu selvittää ostajatahon taustoja ja tarkoitusperiä.

On hyvä, että kuntien selkänojaksi saadaan lainsäädäntö. Sitä vain tulee noudattaa, eikä toimia kuten laajakaistahankkeissa tai Kittilän tapaan.

Hannu Luotola

Saarijärvi