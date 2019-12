Lakia pitää Suomessa tietenkin noudattaa!

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (KSVV) ilmoitti 19.12.2019 patentti- ja rekisterihallitukselle (prh) menettäneensä osakepääomansa 2 500 euroa. Edelleen 7.11. 2019 yhtiön vahvistama tilinpäätös kertoo yhtiön tuottaneen 1 016 237 euron liikevaihdolla 24 140 227 euroa tappiota!

Yhtiön oma pääoma on negatiivinen: se on miinuksella 15 990 304 euroa, ja ulkoista velkaa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n (KSVH) kautta on 28 604 261 euroa. Maksavia liittyjiä on vain 2 595 kappaletta.

KSVH:n olisi tullut pitää yhtiökokous jo keväällä ja jättää tilinpäätöksensä prh:lle vuodelta 2018. Prh asetti KSVH:lle uhkasakon, mutta se ei ollut jouluun mennessä jättänyt lakisääteistä tilinpäätöstään.

KSVH:n yhtiökokous pidettiin 29.11.2019. Muutamat osakaskunnat evästivät yhtiökokousedustajiaan ”noudattamaan osakeyhtiölakia”!

Kevyet eväät, voitaisiin sanoa.

Onko niin, että kunnallishallinnossa pitää erikseen kehottaa noudattamaan lakia? Salailua ilmeisesti halutaan jatkaa ”viimeiseen tappiin saakka”.

KSVH:n ja KSVV:n toimista on varoiteltu vakuuttavilla asiaperusteilla jo usean vuoden ajan. Osaavat ja vastuulliset, mutta kovakorvaiset päättäjät eivät ole välittäneet monista varoituksista eivätkä edes useista lainvoimaisista oikeuden päätöksistäkään.

Nyt on kunnilla totuuden ja kymmenien miljoonien eurojen takausmaksujen aika, minkä Viestintäviraston, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden 18 päätöstä vahvistavat. Kuntalaisten rahaa ollaan menettämässä ainakin 50 miljoonaa euroa! Kenen taskuihin varat päätyivät, on poliisitutkinnan paikka.

Nyt on oikea aika saattaa päättäjät vastuuseen tekosistaan. Lakia tulee toteuttaa, kuten on tarkoitettu.

Jos näin ei toimita, kansalaisten luottamus katoaa entisestään hallinto- ja oikeusjärjestelmäämme.

Miksi poliitikot ovat arvostusgallupeissa häntäpäässä?