Lapset on syytä hankkia ajoissa

Synnytys on yksi niistä ainutlaatuisista kokemuksista ihmisen elämässä joita on vaikeaa unohtaa.

Minulla raskausaika meni melko hyvin. Loppuvaiheessa minulla todettiin raskausmyrkytys ja synnytys piti käynnistää aikaisemmin.

Mitään komplikaatioita ei tullut luojan kiitos. Varsinainen synnytys meni hyvin kivuttomasti ja nopeasti.

Poika pihalle putkahti kuudessa tunnissa kuin putnikki konsanaan. Kätilön mukaan synnytys oli kiitettävä ja siitä kiitoksena saimme skumppaa.

Haluan rohkaista kaikkia tulevia äitejä että kyllä se hyvin mennöö. Pittää vaan valmistautua ajoissa ja pysyä rauhallisena ja positiivisena. Jos on vähänkin epävarma synnytyssalin suhteen, niin kannattaa miettiä asiaa uudelleen, yksityinen sairaala on toki aina varma valinta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Tässä kolme ässää muistilistalle.

1. Tee synnytystoivelista ja tulosta se mukaan synnytykseen. 2. Valitse huolella paikka jossa haluat synnyttää. 3. Pysy rauhallisena ja positiivisena.

Suomen syntyvyysprosentti on tällä hetkellä alhainen. Suurta ikäluokkaa poistuu keskuudestamme tällä hetkellä enemmän kuin uusia kansalaisia syntyy tilalle.

Tilanne on miltei katastrofaalinen ja siihen on puututtava. Mielestäni monella nuorella on tänä päivänä liian tiukka asenne ihanneperheestä.

Vaaditaan niin paljon itseltä, että lopulta perhe jää kokonaan perustamatta.

Pitää olla omakotitalo viimeisen päälle, uraputki nousussa ja tietysti täydellinen kumppani siinä vierellä ennen kuin lapsia voi edes harkita.

Mutta todellisuus on valitettavasti tämä: kun on saavuttanut nämä unelmansa, kynnys saada lapsia on entistä suurempi tai sitten on liian vanha saamaan omia lapsia.

Tämä mentaliteetti laskee lisääntymishaluja entisestään ja on vakava asia näin pienessä maassa kuin Suomi. Sen tiimoilta voisi vaikka kehitellä jotakin perhevalistusta kouluihin tai vähintään ottaa asian puheeksi.