Lapsia tarvitaan

Suomessa syntyvyys on laskenut vuosia ja on nyt ennätysmäisen alhainen. Tämä johtaa mm. eläkemaksujen korotuksiin ja eläkeiän nostamiseen. Yhteiskunta ei kestä ikärakenteen jatkuvaa negatiivista muutosta. Me tarvitsemme lisää suomalaisia.

Julkisessa keskustelussa on syyllistetty nuoria mm. itsekkyydestä – ei haluta hankkia lapsia, jotta saa käyttää kaiken vapaa-aikansa ja tulonsa itseensä. Minä en tähän usko! Enemmistö nuorista aikuisista haluaa lapsia, jos he uskaltavat luottaa tulevaisuuteen.

Alhaisen syntyvyyden tärkeimpiä syitä ovat nuorten miesten koulutus- ja työllisyysasteen lasku ja perhe-etuuksiin tehdyt leikkaukset. Parhaassa työiässä olevien nuorten miesten työllistymisessä Suomi on OECD-maiden neljänneksi huonoin.

Suomalaisnuoret ovat vastuuntuntoisia ja lykkäävät herkästi perheen perustamista työttömyyden vuoksi. Koulutuksen puute nyky-yhteiskunnassa estää työllistymistä. Koulutuksen leikkaukset aiheuttavat nuorten, erityisesti poikien syrjäytymistä. Lähiopetusta on ehdottomasti lisättävä ja koulutusta on kehitettävä poikia kiinnostavammaksi.

Muissa Pohjoismaissa toimeentulotuki on vahvasti vastikkeellista, Suomessa passivoivaa. Kristillisdemokraattien esittämä kannustava perusturvamalli pitää ottaa pikaisesti käyttöön, sillä se mm. kannustaa ottamaan vastaan lyhyemmänkin työsuhteen ja ehkäisee passivoitumisesta aiheutuvaa syrjäytymistä.

Perhe-etuuksia on tarkistettava, lapsilisän reaaliarvo on 82% siitä mitä se oli vuonna 2000. Lapsilisillä on perheiden taloudessa varsin tärkeä merkitys. Virossa syntyvyys on saatu nousuun lähinnä lapsilisiä korottamalla, siellä kolmesta lapsesta saa lapsilisää 510e ja Suomessa 330e, vaikka Viron palkka- ja kustannustaso on Suomea alhaisempi. Kannatan KD:n esittämää 1 000 euron taaperobonusta, joka maksettaisiin äitiyspakkauksen yhteydessä.

Suomessa tarvitaan ylipäätään enemmän positiivista puhetta vanhemmuudesta. Olen saanut olla monissa mielenkiintoisissa työ- ja luottamustehtävissä, mutta paras homma missä olen koskaan ollut, on tämä neljän alaikäisen iskänä oleminen!

Arvo Kristiansson

varatuomari

kaupunginvaltuutettu (kd.)

kansanedustajaehdokas

Saarijärvi