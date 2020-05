Lapsien omia kantoja asioihin pitää kuulla enemmän

Mielipide

Oletko koskaan miettinyt sitä, että joillakin paikkakunnilla on hyvin vähän harrastuksia, vaikka montaa harrastusta haluttaisiin harrastaa?

Harrastuksia pitäisi saada enemmän esimerkiksi pieniin kyliin. Olen kuullut monen lapsen sanovan, että he haluaisivat lisää harrastuksia, mutta he eivät uskalla vaikuttaa.

Lapsien pitäisi saada olla enemmän äänessä ja aikuisten vaikuttaa asiaan. Jos lapset eivät uskalla sanoa omaa mielipidettään, on aikuisten vaikea vaikuttaa asiaan.

Olen monilta kuullut, että he haluaisivat harrastaa esimerkiksi lentopalloa tai jääkiekkoa. Täällä on hyvä mahdollisuus soittaa kaikenlaisia soittimia, mutta urheiluharrastusten mahdollisuuksia tarvittaisiin hieman enemmän kuin mitä niitä tällä hetkellä on.

Mielestäni ongelma voitaisiin ratkaista sillä tavalla, että kunta, 4H tai koulut järjestäisivät esimerkiksi kerran tai kaksi kertaa vuodessa tunnin oppilaille, jolloin he voisivat miettiä harrastuksia tai kerhoja, joita he haluaisivat harrastaa. Ehdotuksista voitaisiin valita muutama ja niiden väliltä äänestettäisiin paras kerho tai harrastus.