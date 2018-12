Lapsille parempi Jyväskylä

Olen seurannut nyt jonkun aikaa keskustelua siitä, että lasten lukutaidottomuus olisi lisääntynyt. Sehän voi olla mahdollista, mutta olen miettinyt, voisiko se johtua ihan vaan siitä, että lapsille ei lueta riittävästi.

Tämä yhteiskunta on muuttunut koko ajan kiireisemmäksi ja nykyinen työelämä hektiseksi. Ja se on vaan valitettavaa, että kaikilla vanhemmilla ei vain ole enää aikaa lapsille.

Mielestäni kaikki lähtee kotoa ja perheestä. Kun perheasiat ovat kunnossa ja lapselle puhutaan paljon ja luetaan satuja, kyllä se puhe sieltä tulee. Mutta tottakai on myös lapsilla oppimisvaikeuksia ja ne voivat johtua hyvin monesta asiasta.

Mutta valitettavan usein Jyväskylässä nämä oppimisvaikeudet jäävät huomioitta. Jyväskylästä ollaan tekemässä lapsiystävällistä kaupunkia. Oppimisvaikeudet jäävät silti monesti huomioitta ja sitten ihmetellään, miksi lapsi ei menesty koulussa ja tähän pitäisi saada muutos ja pian.

Lapsissa on tulevaisuus. Heihin ja heidän koulumenestykseensä tulee nyt käyttää rahaa, koska he kiittävät vielä meitä.

Jyväskylässä myös kehitysvammaisten lasten asiat ovat retuperällä, vaikka Jyväskylän johto sanoo, että asiat ovat hyvin. Mielestäni ne asiat eivät ole hyvin.

Olen kahden kehitysvammaisen lapsen isä ja tiedän sen, että meillä Jyväskylässä kehitysvammaiset lapset saavat palveluja, kun jaksaa taistella kovasti. Mutta valitettavan usein kuulen siitä, että kaikki vanhemmat eivät jaksa taistella kehitysvammaisten lasten puolesta. Me ollaan jaksettu taistella, vaikka se on ollut pitkä tie ja tätä kautta me olemme saaneet hyvät palvelut Jyväskylässä.

Mutta se on vaatinut pitkän tien. Mielestäni me voidaan rakentaa Jyväskylästä hyvä kaupunki myös kehitysvammaisille lapsille, kun päättäjät ja kehitysvammaisten lasten vanhemmat istuisivat yhteisen pöydän ääreen ja keskustelisivat yhdessä. Me voidaan rakentaa yhdessä vetovoimainen Jyväskylä, jotta täällä on hyvä kaikkien asua. Yhteispelillä me saadaan hyvä paikka asua Jyväskylästä.

Marko Luomala

paikallisosaston sihteeri

Jyväskylän Kristillisdemokraatit