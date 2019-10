Lasten oikeus sosiaalityöntekijään

Lastensuojelun tila on puhututtanut julkisessa keskustelussa. Sosiaalityöntekijät kokevat tekevänsä työtä äärirajoilla ja kiireessä. Lastensuojelujärjestelmällämme ei ole varaa rappeutua eikä menettää yhtäkään sosiaalityöntekijää, sillä he ovat merkityksellisiä aikuisia lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten elämässä.

Tapaamme kehittämistyössämme paljon lastensuojelun sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria. Tahdomme tuoda keskusteluun mukaan heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan hyvästä sosiaalityöntekijästä sekä heiltä saamastaan avusta.

Lapset ja nuoret ovat sitä mieltä, että hyvä sosiaalityöntekijä huolehtii, leikkii, soittaa, pitää yhteyttä, kyselee kuulumisia, on kiinnostunut lapsen ajatuksista ja on sellainen, jonka kanssa synkkaa. Hyvä sosiaalityöntekijä auttaa, on kärsivällinen ja tutustuu rauhassa lapseen.

Lisäksi sosiaalityöntekijä hoitaa asiat loppuun asti, puolustaa monissa asioissa ja osaa jutella lasten ja nuorten kanssa.

Monille suhde sosiaalityöntekijään on merkityksellinen ja tapaamamme lapset ja nuoret peräänkuuluttavat pysyviä sosiaalityöntekijöitä, joilla on riittävästi aikaa paneutua heidän asioihinsa.

Suhde sosiaalityöntekijään on parhaimmillaan lapsen ja nuoren hyvinvointia tukeva ja edistävä.

Pula sosiaalityöntekijöistä, vaihtuvuus tai kiire heikentävät lapsen ja nuoren kokemuksia turvallisesta ja luottamuksen arvoisesta aikuisesta, jonka kanssa on mahdollista jakaa asioita rauhassa ja etsiä yhdessä ratkaisuja elämän vaikeisiin hetkiin.

Tarvitsemme pitkäaikaisia sosiaalityöntekijöitä, joiden työoloja ja työhön tarvittavia resursseja suojellaan koko yhteiskunnan voimin. Vain näin toteutuu lapsen oikeus sosiaalityöntekijään sekä mahdollistetaan lasten ja nuorten kokemukset riittävästä ja oikea-aikaisesta avusta.

Sosiaalityöntekijällä on lakiin perustuva velvoite suojella lasta ja nuorta sekä valvoa heidän oikeuksien ja edun toteutumista. Lastensuojelun tilannetta tulee ensisijaisesti katsoa lasten näkökulmasta.