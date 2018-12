Lastensuojelun avohuolto kriisissä - kenen on vastuu lapsista?

Pääkirjoitustoimittaja Anita Kärki kirjoitti Nimellä-kolumnissaan (KSML 19.12.) Jyväskylän kaupungin lastensuojelun työtilanteesta, joka on huolestuttava vuosia jatkuneesta työkuormituksesta ja henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen.

Me Talentia Keski-Suomi ry:ssä toimimme alueemme sosiaalialan ammattilaisten edunvalvojina ja jaamme Anita Kärjen esiin nostaman huolen. Olemme huolissamme tilanteesta, joka mielestämme vaarantaa lastensuojelun palvelujen laadukkaan toteuttamisen.

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa työssään havaitsemistaan epäkohdista, jotka vaikuttavat asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen (Sosiaalihuoltolaki 48 §). Jyväskylän lastensuojelun avohuollossa on jo vuosia kamppailtu työn kuormittavuuden ja resurssoinnin välisessä ristiriidassa. Sosiaalityöntekijät ovat viestineet asiasta useille tahoille: esimiehille, työterveyteen, työsuojeluun, aluehallintovirastoon ja perusturvalautakunnan jäsenille. Konkreettiset toimenpiteet eivät ole olleet tähän mennessä riittäviä tilanteen korjaamiseksi.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on vaativaa asiantuntijatyötä, ja myös Jyväskylässä se keskittyy nyt entistä tiukemmin lasten ja perheiden vakavaan pahoinvointiin. Työntekijät työskentelevät monitahoisten ilmiöiden ja ongelmien, esimerkiksi lapsiin kohdistuvien laiminlyöntien, pahoinpitelyjen, seksuaalisen kaltoinkohtelun sekä psyykkisten sairauksien ja päihdeongelmien parissa. Yhtenä ilmiönä on myös katukuvassa näkyvä lasten huumeiden käyttö. Edellä mainittuja ilmiöitä kohdatessa työntekijän vuorovaikutustyö perheiden kanssa on erittäin haastavaa, ja työntekijöihin kohdistuu yhä enemmän asiakkaiden epäasiallista ja uhkaavaa käytöstä.

Sosiaalityöntekijän vastuulla on arvioida lapsen ja perheen tilannetta sekä koordinoida lapsen tarvitsemia palveluja moniammatillisissa verkostoissa. Yksittäisen lapsen ja perheen asiassa voi olla mukana erilaisia viranomais- ja yhteistyötahoja kymmeniä, esimerkiksi poliisi, terveydenhuolto, lasten- ja aikuispsykiatria, koulu, päivähoito jne. Jokaisesta asiakaslapsesta sosiaalityöntekijä on henkilökohtaisessa virkavastuussa, ja vastaa tekemistään arvioista ja päätöksistä viimekädessä oikeudessa.

Lastensuojelutyön sisällön vaativuudesta aiheutuva psykososiaalinen kuormitus lisää työntekijöiden halukkuutta hakeutua helpompiin tehtäviin, joissa myös palkkaus vastaa työn vaativuutta ja työolosuhteet ovat paremmat. Työn tekemisen reunaehdot ovat kohtuuttomat esimerkiksi silloin, kun joissain lastensuojelun tiimeissä työskentelee ainoastaan yksi pätevä, laillistettu sosiaalityöntekijä.

Työntekijöiden vaihtuvuus ja kokeneiden työntekijöiden siirtyminen muihin tehtäviin aiheuttaa pahimmillaan sen, että asiakkaat ovat epätasa-arvoisessa asemassa oikea-aikaisten ja oikein kohdennettujen palveluiden suhteen ja esimerkiksi lakisääteisten määräaikojen noudattaminen vaikeutuu.

Keinot tilanteen muuttamiseksi ovat mielestämme yksinkertaisia. Pysyviä, pitkäaikaisia ja osaavia työntekijöitä saadaan sitoutettua lastensuojelutyöhön nostamalla palkkaus työn vaatimalle tasolle ja kilpailukykyiseksi, Talentian suositusten mukaiseksi. Tämän lisäksi asiakasmäärien kohtuullistaminen on välttämätöntä, jotta sosiaalityöntekijöiden on mahdollista hoitaa virkatehtäväänsä eettisesti kestävästi ja lakia noudattaen.

Sosiaalityöntekijöiden työolosuhteet, riittämätön palkkaus ja resurssit vaikuttavat lasten ja perheiden hyvinvointiin ja voivat pitkittää avunsaantia. Tästä aiheutuu epäilemättä lisäkustannuksia myös kaupungille, varsinkin pitkällä aikavälillä.

Sosiaalityöntekijät ovat yrittäneet vaikuttaa tilanteeseen, jotta yksikään lapsi ei jäisi ilman tarvitsemaansa suojelua. Poliittisten päätöstentekijöiden tulisi nyt kantaa vastuunsa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista järjestämällä lastensuojeluun lain edellyttämät riittävät resurssit.

Anna Nurmesniemi

puheenjohtaja

Talentia Keski-Suomi ry

Riikka Rantanen

sosiaalityöntekijä (YTM)

varapuheenjohtaja

Talentia Keski-Suomi ry

Maarit Engman

sosiaalityöntekijä (VTM)

luottamusmies/Juko

Jyväskylän kaupunki