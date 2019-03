Lastensuojelun päivystys- yksikkö sairaalan yhteyteen

Hallituksen markkinamallinen sote- ja maakuntauudistus kaatui suurten terveysyritysten harmiksi. Uudella eduskunnalla ja hallituksella on nyt paremmat lähtökohdat toteuttaa uudistus, joka on perustuslain mukainen, kunnioittaa kuntien itsehallintoa ja turvaa kansalaisten perusoikeudet.

Maakunnassa uudistuksen eteen tehty laajapohjainen valmistelutyö tarjoaa hyviä aihioita. Kuntien ja sairaanhoitopiirin päättäjien on tartuttava rohkeasti kehittämisehdotuksiin ja parhaisiin työkäytäntöihin palvelujen parantamiseksi. Sote-palveluja voidaan kehittää maakunnallisesti myös paikallisin voimin, jos vain tahtoa löytyy.

Keski-Suomen maakunnan palvelujen järjestämissuunnitelman luonnos pitää sisällään esityksen varhaisnuorille tarkoitetun lastensuojelun päivystysyksikön perustamisesta Keski-Suomen keskussairaalan yhteyteen tai välittömään läheisyyteen. Uuden sairaalan valmistuminen tarjoaa tähän uusia mahdollisuuksia.

Sote-uudistuksen yksi alkuperäisistä tavoitteista oli sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation toteuttaminen. Erityisen tärkeää tavoite on erityispalvelujen, kuten erikoissairaanhoidon, vammaispalvelujen ja lastensuojelun kohdalla.

Valtakunnallisesti ja paikallisesti lastensuojelun laitoshuollon tarve on kasvanut etenkin 13–17-vuotiaiden ikäluokassa. Kiireellisten sijoitusten määrä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lisääntynyt kahdeksankertaiseksi. Päivystystilanteissa nuoria voidaan joutua sijoittamaan kodin ulkopuolelle jopa satojen kilometrien päähän, jos ylipäätään löytyy paikka jostain päin Suomea.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian yksikössä lähetteiden määrä on kasvanut lähes 60 % viiden viimeisen vuoden aikana. Huomattava osa nuorisopsykiatrian potilaista on myös lastensuojelupalvelujen käyttäjiä. Suurta huolta on aiheutunut nuorten päihteiden käytöstä, itsetuhoisuudesta ja aggressiivisesta käytöksestä. Poliisille osoitettujen virka-apupyyntöjen määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta.

Nuorten kiireelliset sijoitukset tulee hoitaa ensi sijassa viranomaistyönä, lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistyönä, lähellä perheitä. Rakenteet tulee luoda sellaisiksi, että konsultaatio yli organisaatiorajojen on mahdollisimman helppoa.

Uutta valtakunnallista sote-uudistusta odoteltaessa maakunnassa voitaisiin ottaa ennakkoluulottomasti uusia askeleita erityispalvelujen yhteistyön syventämisessä.

Lastensuojelun päivystysyksikkö sairaalan yhteydessä mahdollistaisi nykyistä paremmin erityisessä tuen tarpeessa olevien nuorten hoitopolun luomisen Jyvässeudulle.

Riitta Tynjä

sosiaalityöntekijä, eläkkeellä

kansanedustajaehdokas (komm.)

Jyväskylä