Lastenvaunuetuudessa pyritään ohjaavuuteen

Heidi Kurtti hämmästeli (KSML 8.4.) Jyväskylän seudun joukkoliikenteen lastenvaunuetuutta. Lastenvaunuetuus oikeuttaa alle 4-vuotiasta lasta vaunuissa tai rattaissa kuljettavan henkilön matkustamaan maksutta paikallisliikenteen Linkki-linjoilla päivittäin kello 9.00–14.00. Etuudesta on päätetty seudullisessa joukkoliikennejaostossa syksyllä 2016.

Lastenvaunuetuuden aikarajoituksella on pyritty ohjaavuuteen, sillä etenkin ruuhkattomana päiväaikana Linkeissä on hyvin tilaa lastenvaunumatkustukseen. Samaa ohjausvaikutusta on käytetty seniorien arvolippumatkustamisessa. Matkustus kaikkina kellonaikoina on toki mahdollista, mutta etuusajan ulkopuolella matkasta peritään normaali lippuhinta.

Yhteen linja-autoon mahtuu turvallisesti 1–2 lastenvaunut. Aamuisin ja iltapäivisin Linkit täyttyvät koulu- ja työmatkalaisista, jolloin tilaa vievien vaunujen tai rattaiden kanssa matkustaminen on hankalampaa.

Aikarajoituksen poistamisen voidaan olettaa lisäävän etuuden hyödyntäjiä, mikä edellyttäisi lisäliikenteen ostamista ainakin suosituimmille reiteille. Vaikka lastenvaunumatkat ovat maksuttomia asiakkaalle, muuten ne eivät ole ilmaisia. Lisäliikennekustannukset nostaisivat lastenvaunuetuuden kustannuksia huomattavasti.

Vaihtoehtona on rajattoman lastenvaunuetuuden maksatus kuntien veronmaksajien kukkarosta tai maksavien asiakkaiden lippuhintojen nosto, mikä ei kuulosta reilulta.

Lastenvaunuetuuden laajentamista mietittäessä täytyy miettiä lisäksi kaikkien matkustajien matkustusmukavuutta ja -turvallisuutta. Linkeissä kulkee monenikäistä ja -kuntoista asiakasta, joista kaikki eivät liputa lastenvaunuetuuden laajentamisen puolesta.

Palautteiden perusteella erityisesti heikommin liikkuvat matkustajat kokevat, että autosta poistuminen on hankalaa tai vaarallista tilanteessa, jossa auton keskisillalla on maksimimäärä lastenvaunuja.

Kurttia askarrutti, kuka linja-autossa vastaa lapsen turvallisuudesta ja lastenvaunuista. Vastuut ovat selkeät: pieni lapsi on linja-autossa ensisijaisesti huoltajansa valvonnassa ja vastuulla.

Lastenvaunujen työntäjä päättää itse miten toimii maksamistilanteessa: jättääkö lapsen vaunuissa auton keskisillalle maksaessaan, ottaako tämän syliin maksamisen ajaksi vai käykö maksamassa matkan etuovelta kuljettajalle ja työntää vasta sen jälkeen vaunut autoon.

Huoltajan lisäksi kuljettaja on asiakkaiden matkustuksen turvallisuudesta vastaava henkilö. Kuljettajat on erityisesti ohjeistettu tarkkailemaan pienten lasten, vanhusten sekä liikunta- ja näkövammaisten turvallista autoon nousemista ja poistumista.

Jos vahinkoja kaikesta varovaisuudesta huolimatta sattuu, liikennöitsijällä on vahinkotilanteita varten vastuuvakuutus. Turvallisuus on siis etusijalla joukkoliikenteessä.

Kari Ström

palvelupäällikkö

Jyväskylän seudun joukkoliikenne