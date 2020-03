Laukaan seurakunta suojelee metsäalueita

Sami Yli-Karjanmaa otti kantaa liito-oravien elinmahdollisuuksien puolesta (KSML 6.3.). Kirjoituksessa viitattiin Laukaan seurakuntaan ja Kuusaassa sijaitsevaan talousmetsäalueeseen. Liito-oravahavaintoja alueella on tehty kesästä 2019 alkaen.

Laukaan seurakunta toimii metsänhoidossa vastuullisesti. Metsäalueita hoidetaan ja kasvatetaan, tarvittaessa harvennetaan, ja aina kun metsää kaadetaan, istutetaan uutta kasvamaan.

Alueen luontoarvot otetaan huomioon. Mikäli alueella, johon on suunniteltu metsänhoidollisia toimenpiteitä, havaitaan vaikkapa liito-oravaesiintymä, asia otetaan huomioon. Tässä apuna toimivat ely-keskuksen asiantuntijat.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että Laukaan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 17.12.2019 hyväksyä Keski-Suomen ely-keskuksen tekemän tarjouksen kolmesta kohteesta, joita seurakunta tarjosi Metso-monimuotoisuusohjelmaan.

Vapaaehtoisen Metso-ohjelman tarkoituksena on osaltaan taata luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Suojeltavaa alaa on yhteensä noin 10,5 hehtaaria. Luonnonsuojelun näkökulmasta tämä on arvokas teko.

Erityisesti Vehniällä sijaitsevan Särkimäki-nimisen tilan suojeltava osa on monimuotoinen. Siellä on muun muassa luonnon monimuotoisuuden kannalta upeaa luonnontilaiseen puroon rajoittuvaa korpialuetta, mutta sieltä löytyy myös kilpikaarnaistuvia mäntyjä.

Alueelta löytyy yli 120-vuotiaita kookkaita havupuita, palanutta järeää puuainesta ja lahoavaa maapuuta.

Kun seurakunnan ja ely-keskuksen tutkijat kävivät alueella viime syksynä yhdessä, he havaitsivat alueella myös uuden liito-oravaesiintymän. Kannamme näin osaltamme vastuuta ympäröivästä luonnosta.