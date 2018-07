Lavatanssikulttuuri on pian kuolevaa kansanperinnettä

Nyt on aika herätä tekemään Suomen lavatanssikulttuurille jotain, jos halutaan lavoja pitää hengissä vielä viiden vuoden kuluttuakin.

Ennen lavoille mentiin tanssimaan, tapaamaan tuttuja, katselemaan, löytyisikö sieltä jopa elämänkumppania, seurustelemaan, näkemään ihmisiä kasvoista kasvoihin.

Tanssilavat olivat paikkoja, joihon tultiin rentoutumaan ja nauttimaan ystävien ja uusien tuttujen parissa sekä ammentamaan uutta voimaa arjen askareihin tuleville viikoille. Lisäksi siellä nautittiin niistä oheispalveluista, mitä siellä oli tarjolla, mm. kahvilan tai ravintolan palveluista.

Nyt tanssilavoille eivät enää valitettavasti kehtaa tai uskalla tulla sellaiset yli 50-vuotiaat ihmiset, jotka eivät ole käyneet tanssikursseja. Heistä tuntuu, että he eivät osaa tanssia kovin hyvin ja että heitä tuijotetaan sen takia.

Tanssilavoista on tullut kuntosaleja, joihin osa tulee tanssimaan nimenomaan kuntoilun takia. Vaihdetaan parikin paitaa ja juodaan vain vettä tai urheilujuomaa, joka tuodaan sinne kotoa mukana.

Tanssi on hieno urheilu- ja kuntoilumuoto, jota on huipulla hieno myös katsoa. Ovatko perinteiset tanssilavat tällaiselle kuntoilulle oikea paikka?

Näiden tanssipaikkojen tulevaisuus ja nykytilanne huoletuttaa minua. Nykyisin tansseissa, silloin kun esiintymässä ei ole joku aivan megatähti, käy pienemmillä paikoilla noin 50–120 ja isoimmilla paikoilla 150–300 ihmistä.

Nyt +50-vuotiaita ihmisiä on enemmän kuin koskaan. On myös paljon yksinäisiä ja vielä hyväkuntoisia ihmisiä, joilla on aikaa sekä taloudellinen mahdollisuus tulla lavoille. He haluaisivat tanssia omalla tyylillään ilman, että heitä siellä arvostellaan katseilla.

Tanssipaikat pitää saada iltojen ja viikonlopun kohtaamispaikoiksi, jonne voi tulla tapaamaan toisia ihmisiä kasvoista kasvoihin.

Tanssilavat voisivat toimia matalan kynnyksen liikuttajina, sosiaalisen ja henkisen vireyden ylläpitäjinä. Tästä koituisi yhteiskunnallemme erittäin suuri taloudellinen säästö sairauskulujen osalta. Nyt jos koskaan käännetään katseet omasta minästä lähimmäisiin ja ikääntyviin ihmisiin. Muista: sinustakin tulee joskus ”entinen nuori”.

Tanssilavoille pitäisi saada elävää musiikkia. Elävä musiikki tanssilavoilla ei ole sitä, että lavalla esiintyy henkilö ja nauhuri.

Elävää musiikkia on se, että muusikot soittavat ja solistit laulavat ja kaikki mikä tulee kaiuttimista on lavalla tuotettua. Siihen kuuluu silloin orkesteri, jossa on vähintään neljä henkilöä.

Kukaan ei ole uskaltanut puuttua nykytilanteeseen, vaikka on nähty, että lavat tyhjenevät asiakkaista.

Ainoa reaktio on ollut, että säästetään esiintyjistä ja heidän palkkioistaan. Se on ollut yksinkertaisin tapa karsia lavojen kuluja. Sen sijaan olisi pitänyt tosissaan miettiä, mistä tilanne johtuu.

Nyt kaikkien pitää olla realistisia ja uskoa se tosiasia, että vapaaehtoisia ilmaisia työntekijöitä on todella vähän. Heidän varaansa ei voi kaikkea rakentaa. Pitää pyrkiä kaikesta huolimatta pitämään kulut kurissa ja tekemään pitkäjänteisesti työtä tanssilavakulttuurin säilyttämiseksi. Pikavoittoja ei ole jaossa.

Vetoan ihmisiin, jotka yhtään ovat kanssani samaa mieltä: lähtekää liikkeelle lavoille ja urheilutaloille. Muistakaa, läheiset ja ystävät, kohdatkaa ja nauttikaa toistenne seurasta. Ei anneta lavojen ja urheilutalojen näivettyä lopullisesti.

Veke Lahtinen

vetäjä, solisti

Jyväskylä