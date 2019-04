Lets go keski- suomalaiset!

Eduskuntavaaleja pukkaa ja moni empii ketä äänestäisi. Keski-Suomessa on mukana myös Nukkuvien puolue allekirjoittaneen edustaman valitsijayhdistyksen kautta. Nukkuvat on tarkoitettu tietenkin myös liikkuville äänestäjille.

Valtapuolueiden hellimä satavuotias vasemmisto–oikeisto-peli on väärä peli vuoden 2019 Suomessa. Kokoomuksen, keskustan ja SDP:n harjoittaman nollasummakakunjaon kakkulapiota vaihdellaan sulassa sovussa 4, 8 tai viimeistään 12 vuoden välein. Tuossa ajassa jokainen on ehtinyt olla niin pääministeripuolue, apupuolue kuin räksyttää oppositiossakin.

Valtapuolueemme pyörittävät jopa miljardien eurojen poliittista korruptiota, jossa valtaa ja ääniä ostetaan kirjaamalla etuja omille äänestäjille valtion budjettikirjaan, kukin vuorollaan. Se raiskaa kokonaisuuden ja saa suomalaiset toistensa kimppuun.

Nukkuvien ohjelman luku 5. on nimeltään ”Valtamedia on osa ongelmaa”. Valtamedian ongelma ilmenee yhteiskunnallisen oivaltamisen rappiotilana.

Se ilmenee siinä, että ainoa tapa millä nykyolosuhteissa uusi toimija pääsee politiikassa eteenpäin, on äärevöityä jo valmiiksi väärässä vasemmisto–oikeisto-pelissä – siis maailmanhalausta tai scripta-blogeja!

Äärevöityminen lopulta vain vahvistaa valtapuolueiden asemaa, saa ne näyttämään paremmilta. Äärevöitymisessä ei ole pohjimmiltaan kyse kokonaisuudesta lähtevästä visiosta eikä omaan kokemukseen perustuvasta oivaltamisesta, saati maalaisjärjestä – siinäkin on kyse pelkästä politiikan valtapelistä!

Me Nukkuvat olemme tajunneet, että nykypeli on väärä peli. Kerromme, miten väärästä pelistä pääsee eroon rohkean kansalaispalkka-ajattelun ja siihen liittyvien uudistusten avulla. Suomalainen systeemin yläpuolelle kehdosta hautaan. Ylipolitisoitumisen alasajo. Onnellinen Suomi Finland.

Muutos on tehtävä hyvän kautta yhdistämällä suomalaiset, ei uusilla jakolinjoilla. On ajateltava asiat uusiksi, ja siinä me Nukkuvat haluamme olla tiennäyttäjiä. Suomipolitiikan vasemmisto–oikeisto-akselilla me emme sijoitu mihinkään vaan olemme irti siitä – me olemme ”vapautuneistoa” ja haluamme sinutkin mukaan muutokseen.

Reilun pelin herätys on alkanut!

Petri Hirvimäki

puheenjohtaja

Nukkuvien puolue - Nukkuvat ry

kansanedustajaehdokas (sit.)

Jyväskylä