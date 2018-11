”Liika pois, sanoi laukaalainen.” Liekö vanha sanonta tuttu kunnan johdolle? Valtuustossa se varmaan tiedetään ja sitä toistellaan kun käydään talousarviolukuja läpi.

Esittelyaineistossa kerrotaan, että Laukaan taseessa on 5–10 miljoonan euron puskuri ilmeisesti tappion tasaukseen. On ennustettu, että tappiota on tulossa melkein seitsemän miljoonaa euroa vuosina 2018 ja 2019. Se on ilmeisesti aikomus kattaa vuonna 2015 tehdyn kunnan sisäisen vesilaitoskaupan ylijäämällä.

Tällaista tuloa kutsutaan Aku Ankka -rahaksi. Rahoja siirrettiin taskusta toiseen. Mainostettu ”tasepuskuri” perustuu tähän – tyhjän päälle kuntakonsernia ajatellen. Lisäksi rahoituslaskelman mukaan kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on miinuksella 34 miljoonaa euroa 2017–2021. Tämä kertoo liian suurista investoinneista, huonosta tuloskehityksestä.ja lisävelan tarpeesta.

Toivottavasti laukaalainen kansanviisaus otetaan valtuustossa käyttöön.

Kari Halttunen

Jyväskylä