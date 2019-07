Liikenteessä kesäpäivän rauha on tiessään

Istun olohuoneen sohvalla ja katselen kaunista järvimaisemaa maantien takana. Ratsutallin hevoset kuljeskelevat pellolla verkalleen näykkien tuoretta heinää. Maisema on kaunis. Niin kaunis, että monet pysähtyvät sitä kuvaamaan. Mutta jokin tässä hetkessä häiritsee.

Kuulen mylvivän äänen ja näkökentässäni vilahtaa. Kookas moottoripyörä ohittaa auton sujahtaen nopeasti maiseman ohi. Autoilijana osaan arvioida, että vauhti on yli 100 km tunnissa, vaikka tässä kohtaa on 60 kilometrin rajoitus.

Vauhtia on myös monilla muilla moottoripyörillä ja autoilla vähintään saman verran joka päivä. Siis joka päivä.

Olen kirjoittanut asiasta muutamia kertoja poliisin vinkkisivulle ilman sen kummempaa näkyvää vastetta. Vastauksissa kyllä lukee, että viesti on mennyt perille. No se on hyvä se, mutta sanoilla ei taida olla suurempaa merkitystä.

Olen nähnyt vain kerran poliisin tarkkailevan hetken liikennettä alueella tänä kesänä. Silloin oli koulujen päättymispäivä, jolloin kaikilla oli illalla juhlia eikä liikennettä ollut tästä syystä juuri nimeksikään.

Tämän yhden käynnin perusteella ei täällä ole mitään poikkeavaa havaittavissa. Kaikki kunnossa, niinkö?

Kyseessä lienee poliisin resurssipula, jonka kunnon poliitikot osaavat korjata? Olisiko kannattanut kuitenkin säilyttää Liikkuva Poliisi tähän tehtävään?

Olisi näillä kaahaavilla edes se tunne, että tästä voi jäädä kiinni. Sen sijaan nyt voi ajella aivan vapaasti, kun on tiedossa ettei ole mitään valvontaa.

Suuret nopeudet näyttävät olevan nyt käytäntö, joka sallitaan ilman että kukaan puuttuisi siihen vakavasti.

Vauhdin hurma on jokapäiväistä, mutta en enää jaksa lähettää tyhjänpäiväisiä, tehottomia viestejä minnekään sähköposteihin.

Eikä tienkäyttäjän palautteestakaan ollut apua. Ei tule kameraa – ei. On liian vähän liikennettä! Kaiketi niin onkin sieltä työpöydän takaa katsoessa. Ei liene merkitystä silläkään, että ylimäärästä vauhtia riittää myös tavallista pidemmillä rekka-autoilla.

Täällä ei kuitenkaan ole edes pyörätietä tai jalkakäytävää, johon pienet kulkijat pääsisivät turvaan. Nyt on hyvä isojen autojen ajella, kun saimme uuden sillan.

Kerran oli itsellä jo hengenlähtö lähellä tänä kesänä. Olimme kääntymässä kotitielle vasemmalle ja vilkku oli varmasti päällä hyvissä ajoin ennen tienhaaraa.

Eipä kummempaa, kun juuri ennen kääntymistä joku tällainen vauhdikas autoilija kaahasi vilkun puolelta ohi.

Toinen samanlainen autokilpailun osanottaja oli tulossa perässä, mutta älysi sentään jättää ohituksensa suorittamatta.

Kyse oli sekunnin murto-osista istunko tässä kirjoittamassa vai en. Mihin lienee kiire tässä valmiissa maailmassa?

Elämä on jo opettanut, että jokaisella se kiire päättyy joskus, mutta toivoisin ettei ennenaikaisesti kenelläkään.