Liikunta vapaa- valintaiseksi

Kouluissa urheilu on pakollista liikuntatunneilla. Koulujen liikunta ei ole kovin monipuolista. Siinä on joka vuosi samat lajit: yleisurheilu, jalkapallo, pesäpallo, hiihto, jääkiekko, salibandy, koripallo ja tanssi.

Koululiikunta olisi hyvä, jos se olisi vapaaehtoista, koska kaikki eivät pidä liikunnasta, mutta he, jotka haluavat liikkua tai harrastaa liikuntaa vapaa-ajalla, voisivat valita liikunnan valinnaiseksi aineeksi.

Valinnaisliikunta on tosi monipuolista. Siinä on erilaisia lajeja kuten käsipallo, amerikkalainen jalkapallo, ultimate ja frisbeegolf – eli peruslajeja on tosi vähän. Jos pitää liikkumisesta vapaa-ajalla, voi liikkua enemmän koulussakin.

Liikunta on tosi tärkeää kaikille, mutta kannattaako kaikkia pakottaa liikkumaan, jos ei halua?

Meidän koulussamme pakollista liikuntaa on kaksi tuntia viikossa. Liikunta on mahdollista ottaa valinnaiseksi aineeksi yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi. Tällöin oppilaalla olisi kuusi tuntia liikuntaa viikossa.

Liikunnan tulisi siis olla vapaaehtoista, koska jos kaikki eivät pidä siitä, jotkut eivät välttämättä tule tunneille.

Jesse Kauppila

Mankolan yhtenäiskoulu 8D

Jyväskylä