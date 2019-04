Liikuntaluokka on huolenpitoa, ei eriarvoistamista

Muuramelaiset kunnallispoliitikot antavat kirjoituksessaan (KSML 1.4.) joko tietoisesti tai tiedostamattaan hyvin kummallisen kuvan liikuntaluokkatoiminnasta. Kirjoituksessa liikuntaluokkatoiminta mielletään eriarvoistavana ja elitistisenä marginaaliryhmien omien etujen edistäjänä.

Olen vastannut liikuntaluokkatoiminnasta yli kahdenkymmenen vuoden ajan, enkä tunnista muuramelaisten tekstistä lainkaan sitä liikuntaluokkamallia, joka on toiminut Jyväskylässä jo pitkään ja joka on levinnyt lukuisiin kuntiin ympäri Suomen. Esimerkiksi Vantaan kaupunki teki muutama vuosi sitten ryhdikkään päätöksen ja perusti liikuntaluokat jokaiseen kunnan yläkouluun.

Liikuntaluokkatoiminnan ydinajatus perustuu huolenpitoon. Tutkimukset (mm. Sorkkila 2019) osoittavat, että tavoitteellisesti liikuntaan suhtautuva nuori usein uupuu yrittäessään yhdistää liikuntaharrastusta ja koulunkäyntiä. Yläkoululaisen keskimääräinen viikkotuntimäärä koulussa on kolmekymmentä tuntia. Sama aikamäärä kuluu harrastamisen parissa. Ja vielä pitäisi jäädä tunteja muun muassa perheelle, kavereille ja rentoutumiselle. Kokonaiskuorma on todella suuri ja se tapahtuu ikävaiheessa, jolloin nuoren keho ja mieli muuttuvat nopeammin kuin koskaan sitten vauvaiän.

Vuosituhannen alussa Jyväskylä oli mukana akatemiaprofessori Lea Pulkkisen johtamassa kokonaiskoulupäivähankkeessa. Hankkeen kokemusten pohjalta on rakennettu liikuntaluokkamallia, jossa harrastustoimintaa on sijoitettu koulupäivän sisälle tai sen välittömään yhteyteen ja harjoittelua on monipuolistettu. Näin toimien kokonaiskuormitusta on saatu inhimillistettyä. Liikuntaluokkatoiminnan lähtökohta on siis oppilashuollollinen, ei eliitin harrastamisen tukeminen.

Laadukas liikuntaluokkatoiminta edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Jyväskylässä on vahvaa näyttöä siitä, kuinka liikuntaluokkaratkaisut ovat lisänneet kaikkien kouluyhteisössä toimivien fyysistä aktiivisuutta. Liikuntaluokan positiiviset vaikutukset eivät ole rajautuneet oppituntien sisälle, koko kouluyhteisön toimintakulttuuri on kehittynyt liikuntaluokan ansiosta.

Sinänsä liikunta-oppiaineen vertaaminen muihin oppiaineisiin on vähintäänkin kyseenalaista. Liikunta on kehollisuutensa vuoksi täysin poikkeuksellinen oppiaine, liikkuminen luo perustan hyvinvoinnin fyysiselle ulottuvuudelle. On myös vahvaa näyttöä liikkumisen positiivisista vaikutuksista akateemiseen oppimiseen.

Muuramelaiset poliitikot perustelevat sivistyslautakunnan päätöstä sillä, että toiminta olisi koskettanut vain noin yhdeksää lasta. Tämä on omituinen väite. Jos Muuramessa on alle kymmenen liikuntaluokasta kiinnostunutta lasta, niin siitä kyllä tulee olla huolissaan. Ja jos taas poliittiset päättäjät tekevät päätöksiä ilman kentän tilanteen tuntemista, niin siitä vasta pitääkin olla huolissaan.

Sami Kalaja

liikunnan työelämäprofessori

EduFutura Jyväskylä