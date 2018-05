Liikuntapääkaupunki kaikille kansalaisille

Jyväskylä on hieno ja kokoaan suurempi urheilukaupunki.

Seurat palloilulajeissa pitävät yllä positiivista mielikuvaa keskisuomalaisesta urheilusta Suomessa ja Euroopassa. Myös yksilöurheilussa menestymme yhä paremmin. Lajien kirjo on yhä leveämpien hartioiden varassa. Kukapa olisi muutama vuosi sitten voinut ennustaa, että Jyväskylästä ponnistetaan maailman kovatasoisimman koripalloliigan NBA:n aloituskokoonpanoon tai yhdistetyssä maailman terävimpään kärkeen.

Hippoksen suurhanke on kiinnittänyt aiheellisesti poliitikkojen ja urheilupäättäjien katseet. Avoimia kysymyksiä on edelleen ilmassa ja hankkeen viestinnässä on tehty virheitä. Uskon vakaasti, että nämä kysymykset saadaan ratkaistua ja Hipposhanke toteutettua kunnianhimoisesti.

Parhaimmillaan Jyväskylään syntyy liikunnan ja huippu-urheilun ainutlaatuinen klusteri, joka yhdistää urheilijan, koulutuksen ja tutkimuksen. Tämä tukee laajemmin myös arkiliikkujia ja kansanterveyttä. Mahdollisuudet innovaatioihin ja kuluttajatuotteisiin ovat myös huomattavat. On tärkeää huomioida myös urheiluakatemia ja urheilulukioiden kasvava potentiaali.

Hippoksen kehittäminen ei saa tarkoittaa liikuntapolitiikan asettamista yhden kortin varaan. Tavallisten liikkujien tarpeet on huomioitava lapsista ikäihmisiin. Käyttäjämaksut on pidettävä kohtuullisina. Erinomaisia avauksia ovat rantaraitin liikuntapaikat, jotka palvelevat monipuolisesti kaikenlaisia liikkujia. Tätä konseptia voisi monistaa laajemmin koko Jyväskylään ja entisen maalaiskunnan sekä Korpilahden taajamiin.

Jyväskylästä on todelliseksi Suomen liikuntapääkaupungiksi. Ajatukset on suunnattava Keski-Suomen rajojen ulkopuolellekin.

Eduskunta hyväksyy kesän aikana historian ensimmäisen liikuntapoliittisen selonteon. Jyväskylän edunvalvonnan onkin syytä olla aktiivista ministeriön ja Arkadianmäen suuntaan.

Hyödyntämällä meille tarjolla olevat mahdollisuudet, Jyväskylästä muodostuu koko Suomen liikuntapääkaupunki, joka palvelee kaikkia kansalaisia.

Joonas Könttä

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

maakuntavaltuutettu

Jyväskylä