Lintu väärinpäin ja muita havaintoja

Tytöllä on jalassaan uudet kerhotossut, joita hän ihastelee. Hetken päästä kuuluu kysymys; äiti, miksi lintu on väärinpäin? Totta, lintu on väärinpäin, kun sitä katsoo lapsen silmin. Asia, jota en olisi tullut ajatelleeksi.

Lapsi havainnoi ja kommentoi asioita omasta näkökulmastaan. Hän tekee sen vilpittömästi, on avoin ja ennakkoluuloton. Jossain kohdassa se taito katoaa tai vähenee. Olisimmepa me aikuisetkin enemmän lasten kaltaisia tuossa asiassa.

Nykyään tuntuu, että yhä useampi asia on väärinpäin. Esimerkkinä aktiivimalli. Onko se suunniteltu käyttäjää vai systeemiä varten?

Ajatuksena hyvä, mutta huonosti valmisteltu ja tuotu keskeneräisenä käytäntöön. Pikemminkin rankaisee ja nöyryyttää, kuin kannustaa ja aidosti aktivoi.

Sote- ja maakuntauudistusta runnotaan maaliin väkisin, vaikka hallituspuolueidenkin rivit näyttävät jo repeilevän. Asiantuntijoiden arvioista ei välitetä, kun pelataan poliittista peliä.

Asiat tai elämä eivät kuitenkaan ole niin mustavalkoisia, että olisi vain oikeaa tai väärää. Silti yhä useammin olet joko puolesta tai vastaan. Mielipiteiden vaihto somessa on monesti vihamielistä ja aito keskustelu loistaa poissaolollaan.

Moni ei halua tai uskalla avata suutaan siinä pelossa, että joutuu keskelle sanasotaa. On helppo sanoa mitä sylki suuhun tuo, mutta paljon vaikeampaa perustella, miksi on jotain mieltä tai mitkä ovat faktoja.

Valeuutisten aikakaudella ei ole aina edes helppoa erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Vihapuhetta kuulemme jatkuvasti. Mitä useammin ja enemmän sitä kuulee, sen todennäköisemmin sitä aletaan pitää jossain kohtaa normaalina.

Monella meistä on asiat hyvin. Yhä useammalla asiat ovat entistä huonommin. Tuloerojen kasvu ja vähäosaisten lisääntyminen ovat tilastollisesti todistettuja asioita. Silti tehdään päätöksiä, jotka entisestään lisäävät niitä.

Heikko toimeentulo, alhainen koulutus ja työttömyys siirtyvät yhä useammin sukupolvelta toiselle. Sanotaan myös ääneen, ettei työstä saatavalla palkalla ole edes tarkoitus tulla toimeen. Tai sitten on tehtävä useampaa työtä. Onko se tulevaisuudessa yhä useamman todellisuutta?

Yhteiskuntamme on melko suvaitsevainen. Toisaalta arvot ovat myös koventuneet. Oma tapa elää ja ajatella koetaan ainoaksi oikeaksi. Välillä olisi hyvä pysähtyä miettimään. Onko sinun kokemasi ainoa todellisuus, jota tässä maassa eletään?

Kenenkään tulevaisuuden ei pitäisi olla riippuvainen siitä, millaiseen perheeseen syntyy.

Yksilöllä on aina päävastuu omasta elämästään, mutta eväät elämään ovat erilaisia. Yhteiskunnan pitää tasoittaa tuota kuilua eikä kasvattaa sitä.

Lapsen elämässä murheiden pitää olla pieniä. Lintu voi olla väärinpäin, kunhan muut asiat ovat kunnossa.

Eliisa Haimakka

maakuntavaltuuston jäsen

kunnanvaltuutettu (sd.)

Laukaa