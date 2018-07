Lippuasia Venäjän kisoissa oli ymmärretty aivan väärin

Olin perheineni Venäjällä katsomassa jalkapallon MM-kisojen ottelua, jossa Marokko pelasi toista kotimaatani Irania vastaan. Artikkeli ”Iranin perässä ympäri maailmaa” (KSML 20.6.) pöyristyttää. Se väitti, että Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA harjoittaa ”lippusensuuria” Iranin ”alkuperäistä” lippua vastaan.

”Alkuperäinen” lippu artikkelissa viittaa Iranin antiikin aikaan ulottuvassa historiassa ainoastaan 1900-luvulla, Britannian ja myöhemmin Yhdysvaltain valtaan saattamien nukkehallitsijoiden aikana käytettyyn lippuun. Minulle ja useimmille tuntemilleni iranilaisille se symboloi kolonialismia.

Iranilaisen monarkistin sukuuni kohdistamien tappouhkauksien vuoksi kirjoitan nimimerkillä.

Venäjän kisoissa oli erinomaiset turvatarkastukset, joiden ansiosta kisat olivat suuri menestys. FIFA lähetti kaikille katsojille ennakkoon sähköpostin, johon oli liitetty 11 sivua pitkä luettelo järjestyssäännöistä ja kielletyistä tavaroista. Siinä kerrottiin selvästi – kohdassa 5.1.36 – että mitään lippuja tai banderolleja, jotka ovat yli 2 x 1,5 metriä, ei saa stadionille tuoda. Lista kielletyistä tavaroista oli esillä myös näkyvästi FIFA:n virallisilla verkkosivuilla.

Stadionilla ennen sisäänpääsyporttia järjestyksenvalvojat muistuttivat vielä hyvällä kielitaidolla, että kaikki tavarat jotka on stadionilta kielletty, esimerkiksi naisten pienet käsilaukut, oli vietävä narikkaan säiliöön. Itse veimme perheeni kanssa suuret reppumme ja muut kielletyt tavarat säilöön, josta saimme ne ottelun jälkeen myöhemmin sujuvasti takaisin.

Kattavissa turvatarkastuksissa meitä pyydettiin avaamaan lippumme. Järjestyksenvalvojat tarkistivat vain koon.

Todistin, kun yhdeltä marokkolaiselta kannattajalta takavarikoitiin suuri lippu. Näin myös yhden iäkkäämmän amerikkalais-iranilaisen pariskunnan, joka viereisessä jonossa sai ongelmitta vietyä Iranin kolonialismin aikakaudelta peräisin olevan lipun stadionille.

Mielestäni Keskisuomalaisen artikkelin haastateltu on yksinkertaisesti ymmärtänyt tilanteen väärin, eikä toimittaja ole vaivautunut tarkistamaan asiaa.

FIFA:n MM-kisoissa on käynyt vuosien varrella satoja tuhansia iranilaisia. He ovat aina saaneet viedä sinne mm. poliittisia banderolleja, joissa vaaditaan naisille oikeutta käydä kisakatsomoissa, ja saaneet laajaa mediahuomiota. FIFA ei ole koskaan ryhtynyt toimiin sensuroidakseen muutamien iranilaisten poliittista aktivismia kisojen aikana, ei näissä eikä edellisissäkään kisoissa.

Valeuutisten tullessa arkipäiväisiksi ja osaksi valtavirtamedian tarjontaa on medialukutaidon tärkeys erittäin ajankohtaista. Esimerkiksi syyrialaisten lasten auttajana esiintyneen ”lelusalakuljettajan” todelliset motiivit paljastuivat Suomessa kansalaisaktivistien, ei journalistien ansiosta.

Mediankuluttajien on itse oltava kriittisiä, koska toimittajat eivät ole. Nyt kun Yhdysvallat on Donald Trumpin johdolla pyrkimässä avoimesti toistamaan Iranin kohdalla hallituksenvaihtoa pitkälti samoin menetelmin joita se käytti Irakissa, Libyassa ja Syyriassa, on suomalaisten mediankäyttäjien oltava erityisen valppaita, kun Iranin kohdalla jopa urheilu-uutiset politisoidaan.

H.

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä. Toimitus.