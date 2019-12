Lisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia

Jyväskylä painii monen muun kunnan tapaan lääkäripulan kanssa. Kaupungin lääkärivirkojen täyttösuhde vaihtelee vuoden mittaan n. 70%:n ja reilun 90%:n välillä. Tilanne on pahimmillaan alkuvuodesta, keväällä pulan helpottuessa, kun uudet nuoret lääkärikandit saapuvat kuntiin.

Lääkäreiden houkutteleminen kaupungin palvelukseen on haastavaa, ja erityisesti alueelliset erot kaupungin sisällä ovat ajoittain huomattavia. Valitettavasti myös vaihtuvuus lääkäreiden joukossa on suurta.

Lääkärin työ on muuttunut vuosi vuodelta hektisemmäksi, ja digitalisaatio on tuonut useammin haasteita kuin tehokkuutta työhön. Tämä kuulostaa varmasti monelle tutulta myös muilla toimialoilla, niin yksityisellä, kolmannella kuin julkisella sektorilla.

Lääkärit olisikin saatava entistä paremmin mukaan oman työnsä kehittämiseen ja organisointiin. Samalla meidän on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota työhyvinvointiin, joka koostuu mm. työntekijöiden mahdollisuuksista vaikuttaa omaan työhönsä, positiivisesta johtamisen ilmapiiristä sekä toimivasta tiedonkulusta erityisesti työnhaasteiden osalta.

Jyväskylässä on aiemmin ollut omalääkäri–omahoitaja-järjestelmä, josta toisaalta pidettiin ja joka toisaalta koettiin toimimattomaksi. Olisiko aika tutkia, mitkä asiat aikaisemmassa järjestelmässä toimivat ja mitkä eivät? Ja olisiko järjestelmä mahdollista jalkauttaa uudestaan paremmalla toteutuksella, jos meillä olisi samalla tahtoa alentaa lääkäreiden hartiakuormaa tarvittavalle tasolle?

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti budjettikokouksessaan lisätä Perusturvan toimialan vuoden 2020 budjettiin 700 000 euroa. Haluamme tuon määrärahan ensisijaisesti käytettävän lääkärin ja sairaanhoitajan virkojen lisäämiseen.

Uskomme, että virkojen lisääminen antaisi hyvän signaalin ja auttaisi lääkäreiden rekrytointihaasteiden kanssa painivaa Perusturvan toimialaa. Asiasta päättää Perusturvalautakunta kokouksessaan torstaina 12.12. Luotamme asiassa lautakunnan hyvään päätöksentekokykyyn.

Lautakunta on valinnut myös uuden Avoterveydenhuollon palvelualuejohtajan, joka aloittaa toimessaan vuoden 2020 alussa. Uudella palvelujohtajalla on lautakunnan täysi tuki vaativaan työhön. Nyt on hyvä aika uudistaa käytänteitä ja tehdä asioita yhdessä toimialat, kuntarajat ja sektorit ylittäen, jotta pystymme tulevaisuudessa takaamaan kuntalaisille laadukkaaseen hoitoon pääsyn helposti ja nopeasti.