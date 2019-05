Loikkaukset väärin äänestäjiä kohtaan

Uuraisten Perussuomalaiset ry pahoittelee kahden valtuutetun ja yhden varavaltuutetun siirtymistä toiseen puolueeseen.

Tämä on teko, joka on väärin äänestäjiä kohtaan. Voi tuntua siltä, että on tullut petetyksi, kun äänestämäsi henkilö loikkaa toiseen puolueeseen – puolueeseen, jonka arvopohjaa ja poliittista linjaa et todellakaan kannata.

Valitettavasti etenkin uusien ehdokkaiden lojaalisuutta on usein vaikea arvioida. Kun perussuomalaiset hyväksyivät viime kunnallisvaaleihin ehdokkaita, heidän tuli allekirjoittaa ehdokassopimus.

Sopimuksen mukaan valtuustoon tai varavaltuutetuksi valittu henkilö sitoutuu liittymään perussuomalaisten valtuustoryhmään.

Tämän lisäksi ehdokas lupaa luopua kaikista perussuomalaisten mandaatilla saamistaan luottamuspaikoista, jos hän kesken vaalikauden eroaa valtuustoryhmästä.

Vastaavanlaisia sitoumuksia ovat myös joidenkin muiden puolueiden ehdokkaat allekirjoittaneet. Sopimuksen rikkomisesta voi niissä seurata jopa 3 000 euron sopimussakko.

Perussuomalaisten sopimus on ehdokkaan ja puolueen välinen yksityisoikeudellinen sopimus, johon ei ole sisällytetty sakkoa. Luonteeltaan se on ns. herrasmiessopimus, jonka sitovuus on allekirjoittaneen ehdokkaan omantunnon kysymys, sillä luottamushenkilöllä ei ole velvollisuutta itse erota luottamustoimista puoluevaihdon takia.

Äänestäjät voivat vapaasti tehdä asian suhteen omat johtopäätöksensä, jos ko. henkilöt ovat ehdolla ensi kunnallisvaaleissa.

Raimo Paanala

hallituksen jäsen

Uuraisten Perussuomalaiset ry