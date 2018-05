Loikkiminen saatava kuriin

Uutisissa valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) selvitti kansanedustaja Kaj Turusen loikkaamista sinisistä kokoomukseen sanoen, ettei tapahtuneella ole erityistä merkitystä ja ihmetteli asian saamaa julkisuutta.Asialla ei ehkä olekaan merkitystä kokoomukselle, mutta kun asiaa tarkastelee äänestäjien näkökulmasta asia saakin todella ison merkityksen.

Yleensä äänioikeutettu valitsee ensin puolueen, joka ohjelmaltaan vastaa hänen tarpeitaan ja sieltä sopivaksi katsomansa henkilön äänestäen hänet ajamaan asioitaan neljän vuoden ajaksi.

Jos edustaja vaihtaa puoluetta kesken kauden, hän pettää kaikki häntä äänestäneet kansalaiset ja jättää heidät ilman omaa edustajaa. Sellainen käytös osoittaa välinpitämättömyyttä ja halveksuntaa häntä äänestäneitä kohtaan.

Moinen loikkiminen ja uusien ryhmien perustaminen kesken vaalikauden pitäisi lailla lopettaa. Turusta ei ole äänestetty kokoomuksen kansanedustajaksi.

Jos edustaja syystä tai toisesta ei enää pysty toimimaan puolueessa, johon hänet on vaaleilla valittu, hänen pitää siirtyä syrjään ja paikalle tulee varahenkilö saman puolueen riveistä. Näin myös äänestäjien edunvalvonta säilyisi.

Toivoisin, että joku, jolla on valtaa puuttua ongelmaan, ottaisi asian hoitaakseen. Eduskunnalta asian korjaaminen tuskin onnistuu. On turhauttavaaa käydä uurnilla, kun ei ole mitään luottoa siitä, minkä asian puolesta viivan on vetänyt. Näitä tapauksia on eduskunnan lisäksi myös kuntapolitiikassa.

Heikki Ridanpää

eläkeläinen

Jyväskylä, Vesanka