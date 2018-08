Loppupohdintojen plagiointi on aivan tahallista vilppiä

Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Patrik Scheinin on selvittänyt Laura Huhtasaaren gradun plagiointia ja todennut sen sisältävän sekä vilppiä että piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä – jopa niin paljon, että gradun ”loppupohdintaluvussa noin 80 prosenttia on kopioitu muualta”.

Selvitykseen Huhtasaari reagoi näin: ”En tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä.” Huolimattomuuden ja ymmärtämättömyyden hän myöntää (KSML 28.8.).

Tätä epärehellisemmin ei voi vastata. Miksi? Gradun loppupohdinnan tulee sisältää omat tutkimustulokset tiivistetysti, tutkimustulosten luotettavuuden ja merkittävyyden pohdintaa, mahdollisia toimenpidesuosituksia jne.

Tätä vaadittiin gradultani vuonna 1975 ja lisensiaattitutkimukseltani vuonna 1981. Miksi vuonna 2003 olisi ollut lievemmät vaatimukset? Kun loppupohdinnasta 80 prosenttia on muualta kopioitua, se on pahimmanlaatuista tahallista vilppiä ja ymmärtämättömyyttä tajuta, mitä rehellisyys on.

Huhtasaari on myös epäillyt, että selvittäjä on käyttänyt plagiaatintunnistusohjelmaa ilman hänen lupaansa ja että hänen tekijänoikeuksiaan on rikottu syöttämällä gradu plagiaatintunnistusohjelmaan. Yliopisto ilmoittaa, että tunnistusohjelmaa ei ole voitu käyttää ilman lupaa (KSML 28.8.).

Outoa. Tämähän tarkoittaa, että vilpintekijältä täytyy pyytää lupa vilpin tutkimiseen. Pitäisikö poliisinkin pyytää lupa rikolliselta tutkia rikosta?

Kun Huhtasaaren kodin ikkunat oli rikottu hänen joululomansa aikana, hän tuskin olisi ilahtunut, jos poliisi olisi vastannut rikosilmoitukseen: Tekijältä pitää saada ensin lupa tutkintaan.

Risto Moisio

filosofian lisensiaatti

Tampere