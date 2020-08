Loukkaava puhe ei ole kenellekään sopivaa

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ihmisoikeusjulistuksessa vuodelta 1948 sanotaan (18. artikla), että ”jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen”.

Voiko Pekka haukkua esimerkiksi juristeja varkaiksi ja itsekkäiksi oman edun tavoittelijoiksi? Suomen lainsäädännön mukaan ilmeisesti voi, mutta kyse onkin sosiaalisesta yhteiskuntajärjestyksestä.

Kyse on vihapuheesta. Eurooppalaiseen kulttuuri- ja sivistysperinteeseen kuuluu suvaitseva puhe ja käyttäytyminen.

Sellaista ei ole etnistä tai ulkomaalaisvastaisuutta lietsova vihapuhe joka perustuu suvaitsemattomuuteen.

Kyse on siis siitä mikä on sopivaa ja mikä ei. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan sen sijaan on selvästi rikos.

”Joka --- muutoin yleisön keskuuteen levittää --- mielipiteen --- jossa --- panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun ---” (tms.) tai siihen rinnastettavalla muulla perusteella, ”on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” (RikosL 11 §10)

Kun kansanedustaja Juha Mäenpää rinnasti puheessaan maahanmuuttajat vieraslajeihin, voidaan puhe tulkita niin, ettei kyseinen kansanedustaja ymmärrä sosiaalisen käyttäytymisen rajoja. Kansanedustajalta kun edellytetään arvokkuutta.

Toiset kansanedustajakollegat joutuivat ottamaan kantaa kollegansa säädyllisyyteen. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen sekä eduskunnan perustuslakivaliokunta olivat sitä mieltä, että Mäenpään puhe rikkoi sekä kansanedustajan arvokkaan ja säädyllisen käytöksen rajat että oli myös lain vastainen.

Suomessa asuu noin 250 000 ihmistä, joiden kansalaisuus on jokin muu kuin Suomen.

Ovatko he, ja tulevaisuudessa kenties tuhannet vanhuksia hoitamaan tulevat tai tietotekniikkaa osaavat insinöörit, Mäenpään mielestä vieraslajeja? Onko tällaisen puheen tarkoitus loukata syvästi ja jopa vahingoittaa?