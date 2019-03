Luen netistä uutisia - silti puhelin on kuin päiväkirja

Nuorten puhelinriippuvuus on jo loppuun jauhettu aihe. Tiedämme, että nuoriso on puhelimillaan liikaa, mutta oletko koskaan miettinyt miksi? Vastaukseni on oman ikäisilleni sosiaalisuus. Me emme vain istu siinä katsoen tyhjään valoneliöön, seuraten sokeasti muiden luomia uria.

Monen nuoren, kuten itsenikin kohdalla ainoa tapa pitää kavereihin yhteyttä on puhelin. Minulla ei ole läheistä kaveria koulussa, mutta toisella puolella kaupunkia ja Sveitsissä on. Syrjäytyisin pahasti ilman mahdollisuutta käyttää puhelintani.

Koulujen opetussuunnitelmissa käytetään yhä enemmän ja enemmän mobiililaitteita, eivätkä iPadit ole kovin näppäriä. Ne ovat usein paljon kömpelömpiä kuin oma älypuhelin.

Varsinkin HLBT+ -nuorille netti voi olla ainoa paikka, jossa voi olla oma itsensä. Moni pelkää kertoa vanhemmilleen asiasta, joten he päätyvät hakemaan vertaistukea netin kautta.

Piirrän paljon, mutta olen usein ilman inspiraatiota. Käännyn silloin esimerkiksi Instagramin tai Tumblrin puoleen etsimään ideoita. Tarvitsen usein myös mallia, neuvoa ja apua, ja ne löytää parhaiten netistä.

Luen netistä uutisia päivittäin. Luen niitä monelta eri sivustolta sekä suomeksi että englanniksi saadakseni parhaan mahdollisen kuvan. Luen tieteestä, taiteesta, politiikasta ja vielä vähän lisää politiikasta.

Monet sanovat, että nuoret ovat aivan liikaa puhelimillaan. Se on aivan totta, mutta se ei auta, että ottaisi sen kokonaan pois. Kannattaa tarkistaa, onko nuorella mitään muuta virikettä tai harrastusta, kuten lukemista tai taidetta.

Monien vanhempien mielestä lapsella ei saisi olla puhelimellani mitään, mitä ei näyttäisi heille. Olen eri mieltä. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Se on kuin päiväkirja, loki kaikesta mitä tekee.

Jos et pysty luottamaan lapseesi tarpeeksi, että uskot tämän osaavan käyttää puhelinta kunnollisesti, puhu siitä hänen kanssaan. Puhelinsyynit opettavat nuorelle vain, miten valehdella paremmin ja piilotella asioita.

Jos hän ei suostu kertomaan mitään, ja olet varma että puhelimessa voisi olla jotain vaarallista, sitten syyni voi olla tarpeen. Mutta ensimmäinen vaihtoehto on keskustelu, muuten varmistat sen, että nuori ei enää luota sinuun, ja viestit myös, ettet luota häneen.

Usein riippuvuuden takana on suurempi syy, kuten yksinäisyys tai turvapaikan tarve. Älä pakota nuorta kertomaan kaikkea tai lue hänen viestejään, vaan puhu tämän kanssa kuten puhuisit aikuisenkin kanssa.

Tee selväksi, ettet tuomitse häntä, vaan autat ongelmien kanssa. Kaiken jälkeenkin, nuori on silti oma persoonansa, joka kaipaa turvaa ja luottamusta.

Pirita Pakarinen

Tikkakosken yhtenäiskoulu 8a

Jyväskylä