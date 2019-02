Lukeminen on hyvin inspiroivaa!

Me olemme 3A ja me luetaan! Lukeminen voi olla vaikka minkälaista. Lukemisesta saa inspiraatiota kirjoittaa omiakin kirjoja. Olen kirjoittanut jo monta kirjaa.

Meillä on perjantaina oman työn tunti. Joka päivä on mukana kirja, jota luki edellisenä päivänä.

Meidän luokassa vierailee myös meidän opettajan Nella-koira. Meillä on myös mahdollisuus lukea sille. Minun mielestäni on mukavaa, että sellainenkin mahdollisuus on.

Ihmettelen suunnattomasti, että lapset eivät lue. Lukekaa lapset, se on mukavaa!

Isa Hänninen

Keski-Palokan koulu 3A

Jyväskylä