Lukiolaiset tarvitsevat laadukasta kouluruokaa

Lihapullat, kalapuikot ja pinaattiohukaiset kuuluvat opiskelijoiden lempikouluruokien joukkoon, kertoo Fazer Food Services kouluruokatutkimus vuodelta 2015. Syömme koulussa epäterveellistä valmisruokaa lähes päivittäin asiaa sen enempää kyseenalaistamatta.

Opiskelijat pysyvät tyytyväisinä, kun ruokailussa tarjotaan enemmistön suosimia helppoja ruokalajeja, jotka ovat täynnä suolaa ja rasvaa. Kouluruoan heikkouksista ollaan enimmäkseen hiljaa, koska ongelma ei ole maistuvuus, vaan ruoan epäterveellisyys.

Suomalaisten suurta ylpeyden aihetta, ilmaista kouluruokaa, pidetään myös yleisesti niin suuressa arvossa, että sitä ei usein haluta kritisoida.

Olemme kahdesta eri lukiosta, Schildtistä ja Lyseosta, jotka ovat kumpikin kuuluneet Gradian piiriin viime vuoden alusta lähtien. Erityisesti tämän lukuvuoden alusta lähtien olemme kiinnittäneet huomiota kouluruoan laadun heikkenemiseen.

Saimme asiaan vahvistuksen, kun soitimme noin kuukausi sitten asiasta Schildtin lukion apulaisrehtorille. Emme olleet huomiomme kanssa yksin, ja hän myönsi kouluruoan laadun heikentyneen pienentyneiden määrärahojen takia.

Tältä näyttää Gradian lukioissa viikon 10 ruokalista: maanantaina syömme makkarakeittoa, tiistaina kanapyöryköitä, keskiviikkona kalapuikkoja, torstaina kinkkukastiketta ja viikon päätteeksi perjantaina hampurilaisia. Tämä ei ole lainkaan epätavallinen viikko, sillä neljä viikkoa takaperin ruokalista näytti tismalleen samalta.

Joka viikko listalla on lihapullia tai nakkeja joko kastikkeessa tai keitossa. Ei ole harvinaista, että viikon aikana kouluruokailussa tarjotaan ainoastaan einesruokaa, perunat pyöritellään rasvaliemessä ja puuropäivinä ei ole tarjolla mitään proteiinipitoista lisäkettä.

Kun Gradian ruokalistoja verrataan Jyväskylän normaalikoulun tai Jyväskylän peruskoulujen ruokalistoihin, ovat erot huomattavia.

On myös ilmeistä, että opiskelijoiden henkilökohtaisia tarpeita ei ole kylliksi huomioitu ruokalistoja suunniteltaessa. Gradian alaisuuteen kuuluu lukion urheilulinja, joten ruokalistoja tehdessä olisi otettava erityisesti huomioon myös urheilijoiden tarpeet.

Myöskään kasvisruokavaihtoehdot eivät ole tarpeeksi monipuolisia: esimerkkinä tästä on hyvin usein kasvissyöjille tarjottava kukkakaaligratiini, joka sisältää ainoastaan kukkakaalia ja juustoa. On vaikea uskoa, että esimerkiksi proteiinia saisi tuollaisesta ruokalajista riittävästi.

Kouluruokien ravintoaineluetteloista löytyy runsaasti palmuöljyä, jota tulisi esimerkiksi Ruokaviraston verkkosivujen mukaan välttää.

Lisäksi kasvissosekeittoihin lisätään sulatejuustoa, jossa on runsaasti fosforia sisältäviä sulatesuoloja. Esimerkiksi Suomen Terveysravinto -blogi esittää, että lisättyä fosforia sisältäviä elintarvikkeita ei tulisi syödä lainkaan, ja sulatejuustot ovat näistä pahimpia.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 2017 julkaisemassa kouluruokasuosituksessa suositellaan syömään “lihaleikkeleitä enintään kerran viikossa”. Sen mukaan “makkaraa tai muita lihavalmisteita sisältäviä ruokalajeja ei tarjota joka viikko”.

Gradian ruokalistoja tarkastellessa on selvää, että nuo sekä useat muut ravitsemusneuvottelukunnan suositukset ylitetään häpeilemättä.

Kouluruoalla on tarkoitus jaksaa koko päivä, ja se on yksi tärkeimmistä aterioista päivän aikana. Vähemmän mietitty näkökulma on kuitenkin se, että heikko kouluruoka aiheuttaa myös vanhemmille painetta tehdä arki-iltaisin kotona laadukkaampaa ruokaa.

Kun vanhemmat palaavat kiireessä töistä kotiin, saattaa perhe joutua turvautumaan einesruokiin. Tämän lisäksi kaikilla perheillä ei ole välttämättä varaa ostaa kunnon raaka-aineita, joten siinäkin tapauksessa kotona saatetaan syödä paljon einesruokia.

On myös hyvä huomata, että lukiolaisista useat asuvat omassa asunnossaan ja joutuvat syömään kotonaan eineksiä, ja kaipaisivat siten koulussa ravinteikkaampaa ruokaa.

Opetushallituksen verkkosivuilla kerrotaan, että kouluruokailun tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille terveyttä, ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria.

Olemme sitä mieltä, että Gradian lukioissa näiden tavoitteiden toteuttamiseen tulisi satsata nykyistä enemmän. Olisi hienoa nähdä, että lukioissa tarjottaisiin suomalaisista raaka-aineista valmistettua lähiruokaa.

Tessa Jormakka

Schildtin lukio

Veera Jokinen

Lyseon lukio

Jyväskylä