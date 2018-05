Lukiolaisten jaksamisen tueksi hyvä oppilashuolto

Kello soi puoli seitsemältä, väsyttää. Koulussa pitää olla kahdeksalta, ja viimeinen tunti loppuu vähän ennen neljää. Kotiovella reppu painaa hartioilla, ja iltaruoan jälkeen kello onkin jo viisi.

Vapaus ei kuitenkaan ole koittanut, vaan illalla edessä ovat vielä kotitehtävät sekä sanakokeeseen ja ylioppilaskirjoituksiin lukeminen.Ja jos haluaa nukkua edes kahdeksan tuntia, täytyy sänkyyn päästä jo kymmenen aikoihin. Vaikka tätä miten pyörittelisi, ei lukiolaisen elämässä ole paljoa ylimääräistä aikaa.

Lukiolaisten jaksaminen unohtuu usein, kun julkisessa keskustelussa keskitytään riitelemään luokkakoista tai oppimateriaalien kustannuksista.

Vaikka nämä ovat tärkeitä asioita, tulisi huomiota kiinnittää myös siihen, miten lukiolaiset selviävät työtaakastaan ja saavatko he apua tarvittaessa.

Kyseessä ei ole mikään pieni joukko: meistä 30% kokee uupumusasteista väsymystä koulutyössä (Kouluterveyskysely 2017). Järvi-Suomen lukiolaisten kyselyssä puolestaan 87% vastaajista – eli huolestuttavan moni – kertoi lukion stressaavan.

Yläasteelta lukioon siirryttäessä työmäärä ja oma vastuu opiskelusta lisääntyvät huomattavasti, kuten myös mielenterveysongelmat.

Kouluterveyskyselyn mukaan noin 35% lukiolaisista (Jyväskylässä 38%) on viimeisen vuoden aikana ollut huolissaan mielialastaan (vrt. peruskoulussa n. 27%), ja siksi onkin tärkeää, että koulussa tarjotaan kattavasti tukipalveluita. Kuraattori, psykologi, erityisopettaja ja opo tekevät tärkeää työtä nuorten hyvinvoinnin eteen.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin arviointi kertoo kuitenkin karua tarinaa: vaikka opiskeluhuollon palvelut koetaan hyödyllisiksi, ei avun hakemista pidetä helppona.

Vain puolet opiskelijoista kertoo saavansa riittävästi tietoa kuraattori- ja psykologipalveluista, eivätkä kaikki apua tarvitsevat saa edes tapaamisaikaa järjestettyä, yrittämisestä huolimatta.

Erityisesti Jyväskylässä tilanne on hälyttävä: yli 20prosenttia psykologipalveluita tarvinneista lukiolaisista ei päässyt lainkaan koulupsykologille (Kouluterveyskysely 2017). Koko Keski-Suomen alueella vastaava luku on 13 prosenttia, ja valtakunnallisesti 11 prosenttia.

Lukiolaiset voivat siis huonosti, eikä apua ole saatavilla riittävästi.

Opiskeluhuollon resursseja ja niistä tiedottamista on lisättävä, se on selvä, mutta myös opettajien ja muun henkilökunnan rooli on tärkeä – hehän ovat eniten mukana opiskelijoiden arjessa, ja siksi heillä on oltava valmiudet havaita ongelmia ja tukea opiskelijaa. Kun koulu välittää opiskelijoistaan, apua saa ajoissa, eikä vahinkoja tarvitse korjata jälkikäteen.

Isossa lukiossa tällaisen ilmapiirin luominen on haastavampaa kuin pienessä, ja juuri siksi siihen tuleekin panostaa nyt, kun Jyväskylässä sijaitsee kaksi maamme suurimmista lukioista.

Sitä odottaessa me lukiolaiset voimme vain toivoa, että voimavaramme riittävät ja kesä lataa akkuja riittävästi syksyä varten.

Terhi Nurminen

Järvi-Suomen lukiolaisten edunvalvontavastaava

Jyväskylä