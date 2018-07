Lukutaitoa talouteen

Suomen Pankin mukaan kansalle tarvitaan lisää valistusta ja talouslukutaitoa (julkaisu Talouslukutaito 2020-luvulla). Mielestäni talouslukutaitoa olisi tarvittu muutama vuosi sitten eduskunnassa.

Suomeen on muodostunut kotitalouksien velkapommi samaan aikaan kun eduskunta on keskittynyt riitelemään sote-uudistuksesta yli 10 vuoden ajan. Maksuhäiriötä on kasaantunut samoille henkilöille ja heitä on lähes 400 000. Kaikkiaan luottoja kotitalouksille on nyt jo 130 miljardia euroa eli yli tuplaten Suomen vuosibudjetti.

Nykyinen pankkisektori on lainakaton muodossa osa rahoitusjärjestelmän ja kansantalouden vakautta, mutta ongelmaksi ovat tulleet ns. pikavippifirmat ja rakennusliikkeiden asuntojen velkavipukauppa. Suomi tarvitsee ns. positiivisen luottorekisterin, johon henkilön kaikki lainat yhdistellään. Se, ollaanko jo myöhässä, selviää parissa vuodessa. Paisunut velkamäärä voi sisältää seuraavan talouskatastrofin ainekset.

Kari Halttunen

Jyväskylä