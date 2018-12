Luontoa ja kavereita pelailun sijaan

Miksi “fortnite”-nimistä e-urheilupeliä pelataan todella paljon? Fortnite on kaikkien huulilla, pienten lasten, nuorien ja jopa aikuisten.

Peli menestyy hyvin ja se tekee siitä paljon rahaa ja sen takia Fortnite on ruvennut pitämään e-sports turnauksia. On esimerkiksi Summer Skirmish, jossa palkintoihin on varattuna 100 000 000 dollaria.

Peliä pelataan, koska se on koukuttavaa ja jännittävää. Pelia pelataan jopa liikaa, itsekin pelaan sitä paljon, mutta en halua itselleni peliriippuvuutta.

Peli on Battle Royale -peli, jota voi pelata melkein millä vaan, missä vaan. Se omaa luokkaansa, koska se on ilmainen ja sitä voi pelata playstationilla, xboxilla, tietokoneella, nintendolla, applella ja androidilla.

Toki peli on hyvä, koska siitä voi myös tehdä rahaa, jos on hyvä pelaamisessa.

Vanhempien luottokortteja etsitään ja mahdolliset lahjakortit käytetään, mutta rahan käyttäminen peliin ei ole silti pakollista.

Vanhempien pitäisi olla tiukempia pelaamisen suhteen, koska pelaaminen voi sivuuttaa ulkoilun kavereitten kanssa. Joten vanhemmat, laittakaa lapsenne ulkoilemaan tai tehkää heidän kanssaan vaikka jotain.

Arttu Häkkinen

Kilpisen yhtenäiskoulu 8E

Jyväskylä