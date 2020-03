Luopumisen tuskaa turvetuotannossa

Turvetuotannon lopettamispäätöstä on jahkailtu Pariisin ilmastokokouksesta 2015 lähtien. Maton alle piilotettu on pian Marinin hallituksen pöydällä. Silloin kipunoi ja erotellaan jyvät akanoista.

Mikäli kansalaisten enemmistötahtoa noudatetaan, turpeelta poistetaan 196 miljoonan euron tukiaiset ja tuotannon lopettamisvuodeksi asetetaan 2030.

Vapoa päivitetään pehmostrategiaan, ja kaikki kuulostaa niin ekologiselta. Polttoturpeen käytön tyrehtyessä etsitään kuumeisesti bisnestä, joka säilyttää turvetukiaiset.

Turpeen käytöstä ja haitoista ei suinkaan aiota luopua, vaan – hokkuspokkus – hypätään poltosta kasvuturpeeseen. Olemassaolon oikeutusta perustellaan varmuusvarastoinnilla, kotimaisuudella ja ympäristöturpeella (kasvu-, kuivike-, imeytys-, komposti-, suodatin- ja tiivisturve).

Turvetuotannon haitat kulminoituvat veden laatuun, kasvihuonekaasuihin ja vesitalouteen. Näistä puhutaan trendeittäin, ei kokonaisuutena. Miksiköhän?

Ilmastoasiat ovat tällä hetkellä keskiössä. Mutta hiilidioksidista puhuttaessa on unohdettu, että turvekauha vapauttaa myös typpioksiduulia eli ilokaasua, joka on Suomen toiseksi yleisin kasvihuonekaasu. Se on 300 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi, pitkäikäinen ja merkittävä otsonikerroksen tuholainen. Pian se on myös EU:n päästökauppamarkkinoilla.

Tutkijat patistelevat jättämään turvepellot- ja metsät raivaamatta ja vanhat vesitettäviksi. Pohjolan luonnontilaiset suot puolestaan tunnetaan arvokkaina hiilisyöppöinä, jotka varastoivat hiiltä kasvillisuutta enemmän.

Vähiten palstatilaa on ansainnut turvetuotannon kurjistama vesitalous. Kun suolta poistetaan puut, pintamaa ja paksut turvekerrokset, haihdunnan-, valunnan- ja vierasaineiden pidätyskyky menetetään. ”Suopuhdistamon” luonnonsuodin ei enää toimi, jolloin vesi valuu ja kaasut karkaavat. Seurauksena on vesitalouden äärevöityminen – äkkinäiset tulvahuiput ja pitkät kuivakaudet.

Turvetuotannon ristiriita EU:n vesipuite- ja tulvadirektiivin kanssa on yhteensovittamaton. Ratkaisun avainsana on jo ojitettujen uudelleen vesittäminen.

Puheet turpeen kotimaisuudesta ovat valeisänmaallisuutta. Turvetonnin todellinen hinta ylittää kilpailijoidensa hinnat selvästi, jos mukaan otetaan elinkaaren kaikki suorat ja välilliset haitat, suon aineettomista arvoista puhumattakaan.

Hiilineutraalisuuteen pyrittäessä jopa kivihiili on turvetta parempi siirtymäkauden osaratkaisu. Tarvitaan viisaita päätöksiä, uusia innovaatioita ja uusiutuvaa energiaa.

1 800 turvealan ihmisen epävarmuus on lopetettava, kerrottava heille tarkka lopettamisvuosi ja suunnattava tukiaiset sopeuttamistoimiin. Yritysten alasajo on aina tuskallista, vaikka se sisältää myös fraasin – mahdollisuudesta parempaan.

Metsäteollisuus on osoittanut, että lopettamispäätös pakottaa uusiin innovaatioihin ja käytänteisiin, jotka voivat jalostua kilpailueduiksi.

Teollisuudessa jopa toivotaan tiukempia EU-rajoituksia, koska kilpailijoilla on sama polku taivallettavana.