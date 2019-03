Luovuuteen kannattaa investoida

2010-luvulla luovat alat ovat kasvattaneet merkitystään taloudessa ja työllistävyydessä. Uusia julkisia investointeja on tehty erityisesti ohjelmisto- ja pelialalle. Osa peliyhtiöstä onkin kasvanut suuriksi globaaleiksi toimijoiksi ja ovat merkittäviä toimijoita suomalaisessa vientiteollisuudessa. Useimmille luoville aloille uudet investoinnit eivät ole valitettavasti ulottuneet.

Paitsioon jääneet alat, kuten taide ja kulttuuri, vaativat entistä vahvempia investointeja. Korkeasti koulutettujen taiteilijoiden lukumäärä on kasvanut ja heidän toimeentulonsa on yleisesti ottaen heikkoa ja työttömyysaste korkea. Taiteen ja kulttuurin avustusjärjestelmät ovat jääneet kehityksessä jälkeen ja julkinen rahoitus on polkenut paikallaan jo vuosia. Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistaminen jäi menneellä hallituskaudella puolitiehen.

Luovilla toimialoilla toimitaan yhä useammin alustatalouden ehdoilla. Luovan alan yritykset, osuuskunnat, yhdistykset ja tekijät toimivatkin usein perinteisen yrittäjyyden ja työn välimaastossa, joten sosiaaliturvan muutosten on pystyttävä vastaamaan tämän joukon tarpeisiin. Luovat alat ovat myös suhdanneherkkiä, jonka vuoksi turvaa tarvitaan työskentelyolosuhteiden parantamiseksi. Uusi perustulokokeilu olisi kohdennettava sitä eniten tarvitseville luovan alan ammattilaisille.

Vasemmistoliiton kanta on, että julkinen sektori on velvoitettava teetättämään alan työt palkkatyönä, aidoilla työosuuskunnilla tai tilaamaan ne y-tunnukselliselta yritykseltä. Kaikille on taattava myös verovaroin rahoitetut julkiset terveyspalvelut riippumatta siitä, täyttyvätkö toiminnassa työsuhteen tunnusmerkit.

Vasemmistoliiton tavoite taiteen ja kulttuurin rahoituksen nostaminen prosenttiin valtion budjetista on mahdollista toteuttaa jo seuraavassa budjetissa. Lisääntyvä panostus olisi kohdennettava etenkin valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella toimiville tekijöille.

Taide- ja kulttuurisektorin vahvistaminen tuottaa kasvua, vahvistaa yritystoimintaa sekä luo positiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, kun materiaalisesta kulutuksesta siirrytään aineettomaan. Kulttuuri-investoinnit ovat panostuksia parempaan tulevaisuuteen.

Vesa Plath

läänintaiteilija, YTM

kansanedustajaehdokas (vas.)

Jyväskylä