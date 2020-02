Lupaukset on pidettävä ja hinnankorotukset peruttava

Jyväskylän kaupungin 100-prosenttisesti omistama Alva-yhtiöt Oy lupasi tiedotteessa 25.9.2019, että vuonna 2020 sähkönsiirron, veden ja lämmön hinnat pysyvät ennallaan, eikä korotuksia ole tulossa. Tiedotteessa todettiin:

“JE:n tuottaman ja myymän lämmön ja veden hinnat pysyvät ensi vuonna (2020) samalla tasolla kuin tänä vuonna“ ja “myös Jyväskylän kantakaupunkialueella sähköverkoista vastaavan JE-Siirron sähkönsiirron hinnat säilyvät ennallaan“.

Kuitenkin tänä vuonna hintoja nostetaan ja nostot astuvat voimaan sähkönsiirtohintojen muodossa 1.3.2020 alkaen. Sähkönsiirtohintoja on jo muutenkin kritisoitu kohtuuttomiksi, ja siirtohinnat muodostavat merkittävän osan kokonaissähkölaskusta.

Kuten Keskisuomalainen jutussaan 29.1. kirjoitti, korotuksia on mahdollisesti odotettavissa myös veden ja lämmön hintoihin. Korotukset ovat ongelmallisia monessakin mielessä.

Ensinnäkin kysymys on toimintaperiaatteesta. Jos jotakin luvataan, siitä täytyy pitää kiinni. Suu ei voi puhua toista, mitä kädet tekevät.

Toiseksi kysymys on luottamuksesta. Kaupungin ja sen yhtiöiden täytyy pitää kiinni lupauksistaan kaupunkilaisille. Luottamuksen säilyminen on erittäin tärkeää, ja kun luottamus on kunnossa, toiminnot kahdensuuntaisesti Jyväskylän kaupungin ja kaupungin asukkaiden välillä toimivat paremmin ja sujuvammin.

Kolmanneksi, siinä missä kaupunki suunnittelee toimintaansa ja “elämäänsä” vuosiksi eteenpäin, niin tekevät myös kaupungin asukkaat – myös taloudellisessa mielessä. Suunnittelua helpottaa huomattavasti se, että annettu informaatio pitää paikkansa.

Korotukset mm. sähkönsiirtohinnoissa, lämmössä ja vedessä ovat kaupunkilaisille “tasaveromaisia” korotuksia, ne iskevät samansuuruisina euroina niin köyhiin kuin rikkaisiin mutta rokottavat taloudellisessa mielessä suhteellisesti enemmän pieni- ja keskituloisia. Herää kysymys, koetettiinko hinnannostoilla parantaa Alva-yhtiöiden houkuttelevuutta potentiaalisten ostajien silmissä liittyen Alvan vähemmistöosuuden myyntiin.

Hinnankorotukset voi perua, mikäli tähän löytyy tarpeeksi tahtoa omistajan puolelta. Kun otamme huomioon hyvän toiminnan periaatteet, luottamuksen ja kaupunkilaisille annetun informaation paikkansapitävyyden, on selvää, että kaupungin on omistajan roolissa peruttava nämä hinnankorotukset. Lupaukset on pidettävä.

Alva-yhtiö tuottaa kaupungille voittoa. Mielestäni kenties parasta ”osingonjakoa” olisikin se, että sähkön, veden ja lämmön hinnat eivät nouse vaan hinnat pysyvät jyväskyläläisille kohtuullisella tasolla. Näin voitot menevät suoremmin niiden hyväksi, jotka voitot kustantavat, eli Alvan asiakkaiden hyväksi. Tällainen ei toteudu niin hyvin, jos Alvan asiakkaiden maksuista saatuja varoja käytetään esimerkiksi kaupungin isoihin investointihankkeisiin.

Jotta asia ei jää vain puheen ja mielipiteen tasolle, tulen seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa tekemään valtuustoaloitteen, että Jyväskylän kaupunki Alva-yhtiöiden omistajana käyttää asemaansa ja mahdollisuuttaan hinnankorotusten perumiseksi.