Lutakon palvelujen tarjonta on pidettävä laajana

Jyväskylän satama on saatu viimein toimimaan. Siellä on paljon yrittäjiä ja ihmisiä. Lisää yrityksiä satamaan on saapunut useampana vuotena peräkkäin. Olisikin loistavaa, että kehitys jatkuisi. Yritykset tukevat hyvin toisiaan olemassaolollaan.

Ihmisillä on useammin syy mennä keskustan tuntumassa olevaan satamaan, kun siellä on jotain viihdykettä. Tässä tilanteessa olisikin typerää koittaa häätää tästä nupullaan olevasta yritysryppäästä yrityksiä.

Aiemmin lehdessä olleen jutun perusteella satamasta oltaisiin häätämässä yritysten ”lautat” muualle, vain koska ne ovat rumia. Ainoastaan laivat sallittaisiin.

Itseäni erilaiset vesikulkuvälineet satamassa eivät ole häirinneet. Mukavampihan sitä on monenlaisia laitteita katsellakin kuin vain yhtä alustyyppiä.

Huomioiden se, kuinka paljon tässäkin kaupungissa ja myös valtakunnallisesti käytetään yritysten tukemiseen, olisi hulluutta häätää toimivia ja työllistäviä yrityksiä kauemmas asiakkaista ja tästä yritysryppäästä, joka riittää houkuttelemaan väkeä satamaan.

Myös tapahtumien yhteydessä on parempi, mitä enemmän palveluja tapahtuma-alueen läheisyydessä pystytään tarjoamaan.

Uusi hahmoteltu satamajärjestys sotisi tätä vastaan. Myös mainittu pienveneiden huoltoliikenteen vaikeuttaminen laituria siirtämällä olisi typerää ja sotkisi jo muutenkin vaikeaa liikennetilannetta Rantaraitilla.

Omissa toiveissani olisi myös soutuveneiden viikon mittaisen pysäköinnin mahdollistava maihinvetopaikka Lutakossa.

Helpolle tavalle saapua soutaen keskustaan olisi ollut soutureissuillani viime kesänä tarvetta.

Toivottavasti tätä ideaa ei tyrmätä rumana, vaan tartutaan toimeen.