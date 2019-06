Lyhyet 20.6.

Kiinteistönvälittäjät, toimittajat: hintapyyntö, ei pyyntihinta! Kalaverkot vain puuttuu.

Voihan valaanpyynti

Lietsooko 4,5%:n pienryhmä Suomessa kansanryhmiä toisiaan vastaan pakkoruotsilla ja pakkosuomella?

Ihmettelijä

Eiköhän Wallinheimo pärjää siinä, missä muutkin poliittiset broilerit. Moni jopa koulujakäymätömiä.

Tsemppiä

Mikäs onkaan 90-luvusta Suomessa muuttunut, kun suhtautuminen naisten yläosattomuuteen on tiukentunut?

Multikulti ja burkinit

Kun maalaatte uuden sairaalan, niin väri tietysti ympäristöyst. vaalea. Auringon lämpö heijastuu kesällä taivaalle.

Ja talvella lämpö jää sisälle

Elimäen alppiruusu puisto taisi olla ensimmäinen.

Katsomassa jo 80-luvulla

Vastuuseen pelastusneuvos sisäministeriöstä kun lehdessä leimaa yrittäjät huijareiksi Laukaan tulipalojutussa.

Pöyristynyt

Me kuvitelemme että poliittiset päåttäjät ohjailevat kansojen kohtaloita. Tämä on virhe. Maailma on täysin rahafaaraoiden hallussa

Muumiot

Ohisalo aikoo määrätä mitä maahanmuutosta saa puhua. Nimesi väärin puhujat natseiksi.

Diktatuuria

Kyllä tulee ikävä b ryhmän ralliautoja kun tämänpäivän autot kaikki samanlaisia mopoautoja ei kiinnosta.

Entinen fani

Pitääkö mopojen nopeus nostaa? Entä kielletääks polku- ja sähköpyörät maanteillä?

Ajoneuvot työkoneet

Toivakka ponnistamassa kesätapahtumien tyhjiöstä juhlien ja tapahtumien kunnaksi. Gratis!

Marsa

Sipilän hallitus paras pitkiin aikoihin antoi kaikille.

Aatteessa arvostelijalla vika

Yritysmarkkinointia tämäkin! Vain Konnevedellä! Mainostetaan..”Uusi alus”, todellisuudessa tosi vanha Linnea-alus!

Törkeästi harhautetaan ihmisiä

Lisää lyhyitä Mielipidesivulla.