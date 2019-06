Lyhyet 3.6.

Ei kannata lukea lyhyiden valituksia, vaikuttaa pitkällä ajalla pääkoppaan.

Positiivi

Onko oikein, että Sitran yliasiamies ”nauttii” suurempaa palkkaa kuin tasavallan pääministeri?

Kumma juttu

Tikkakosken Itärannan tiet ja koivukuja kuntoon, kuin perunapelto, puiden latvat poikki osa kuolleet.

Laji kuin laji

Naissaaren kaunis puisto, teräskontteja, autoja sekä muuta romua pitkin poikin nurmialuetta.

Eikö ajokielto ei koske kaikkia?

Koiviston palkankorotusta perusteltiin sillä, ettei ole saanut ylimääräisiä vaan VES- korotukset.

PK

Liikuntapalvelut. 40 vuotta palvellut työntekijä, siitä noin puolet työnjohtajana. Ajojahdataan pois. Ja 30v pojan klopit tilalle.

Sivusta seuraaja

Jos varastan toisen omaisuutta, saan rangaistuksen. Postissa ”häviää” jatkuvasti toisen omaisuutta. Seuraus: johtajalle lisää palkkaa!

Haloo..

Työvoiman vajaus on Suomessa lähes 1,4 miljoonaa ihmistä 30v aikana. Syy on järkyttävä aborttien määrä joita on tehty 600.000.

Työvoimaa

Mistä ostajat Keskustan Manhattanille? Mikä neliöhinta? Paljonko ratapihan kansi nostaa hintoja?

Onko realistista

Mikä jarruttaa Seppälän biokaasuaseman aukaisua? Syksyllä piti jo aueta!

Kaasuautoilija

Sharifa Sarkhosh. Sinulla on asenne kohdallaan. Muiden pitäisi ottaa sinusta mallia.

Kaikki olemme tasa-arvoisia

Kovin päihdekeskeistä on ajattelu, jos kävelykadun terasseistakin tulee mieleen vain kalja ja mekastus.

Hyvää kesää!

Mitä on aviomiehen viisainta tehdä jos tulee riitaa vaimonsa kanssa. No tietysti myöntää olevansa väärässä ja pyytää anteeksi.

Näin se on

Kunnat pyrkivät hiilineutraaliksi, vaan ei Laukaa: järjestää traktorpulling-kisat.

Ja luonto kiittää

Kiitos avaimen löytäjälle 28.5 Prisman Seppälästä

Kiitollinen

Viisikko seikkailee. Sopisiko se Rinteen hallituksen nimeksi.

Lima Nuljaska

Kyllä nyt vanhusten kuolettaminen saa vauhtia kun oikein konsulttiyritys on asialla.

Terveydenhoidon ratkaisu