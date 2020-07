Lyhyet: Lutakossa spuget jaksavat rällästää

Hippos2020-hanke etenee. Hankehenkilöstön grillijuhlien valmistelut hyvässä vauhdissa.

Pravda

Nyt pennuilta mopot takavarikkoon! Niin paljon vahinkoa ja harmia.

Turha mussuttaa moporaivosta

Mopoille pitää laittaa ajokielto viikolla kello 22.00 jälkeen, äänet liian kovat. Ei saa nukutuksi.

Toiset käy töissä

Kunnanjohtajalta toivoisi sivistyneempää lausuntoa.

Mopo

Palstatilallinen, missä olit äidinkielentunnilla vai olitko ollenkaan?

Kreikka alkaa k:lla

Lutakossa spuget jaksavat rällästää aamuun, jolloin heitä elättävät yrittävät jaksaa lähteä töihin.

Reilu peli

Miksi rakennusliikkeen toimesta saatiin suljettua tärkeä liikenneväylä Urheilutie kuukauksiksi?

Ja Vist

Eipä näkynyt lippuja 10.7. saloissa. Olisiko huoltoyhtiöiden aika katsoa kalenteria? Uusi liputuspäivä.

Tarkkana

Setä, ei tarvita koirille puistoja ja k-pusseja. Jätökset toisten portinpieleen tai mihin sattuu osumaan.

Verolle, ehdottomasti!

Suunnitelkaa ihmessä uusien kerrotalojen pihalle tupakkapaikat, ettei tarvii jälkijunassa pyydellä ja laitella.

Hajuhaitta

Annan Kelalle täyden kympin palvelusta. Muissa automaatti lypsää rahaa ja olet aina jonossa.

Tahallista vedätystä?

It does not pay off to go further than the sea to fish.

Einstein

Vihreiden lainsäädäntösihteeri ei välittänyt noudattaa lakia onko ihme, jos Haavistokaa ei noudata!

Laki ei koske vihreitä?

Nelostien ja Saarijärventie t-risteys. Olisi riittänyt liikennevalot. Tod. ongelma on Vaajakoski.

Ettekö tienneet?

Jyväskylässä on hukattu keskustelukulttuuri ja demokratia. Mielipide koetaan vastustamiseksi.

Rapsu

Onko se lintu vai kala? On se. Kalakukko.

Sic

Jatkuva maneerinen niinkutus raastaa korvia ja antaa puhujasta tyhmänpuoleisen kuvan.

Varsinainen loissana

Keljonkankaan kouluun terassit afrikkalaisesta puusta! Ekologista ja halpaa?

Veronmaksaja

Korkean verotuksen pohjoiset maat joutuvat maksamaan Etelä-Euroopan velkoja löysän verotuksen ja veromoraalin takia.

Onko oikein?

Vaajakosken suunnittelukukkanen: liikennevalot paikkaan, jossa pitäisi olla kiertoliittymä.

Rush

Miksi etelän ihmiset ajatte kuin mielipuolet Nelostietä pohjoseen? Pelkäättekö että joku on pöllinyt mökkinne vai mikä on?

Ajan 100km/h

Mitä muuta ihmiskunnan historia on kuin sotaa, väkivaltaa, raiskauksia, murhia, moralittomuutta ja sadismia.

Ihmiskunta läpeensä mätä!

Jyväskylän kaupunkikuvaa luovat nykyisin sijoittajat ja gryndarit. Vihreys katoaa.

Varjot tilalle

SAK ja EK ovat täysin tehottomia. Eivät aio saada säästöesityksiä aikaiseksi 2 kk:ssa. Tehtävä töitä, kiristettävä vöitä.

Missä arkijärki

Älä tule tuntematon lähelleni marketeissa tai muualla. Otan tietoisesti etäisyyttä.

Covid-19

Miksi parkkimittarit on niin vaikeita käyttää?

Asiakkaat vähenee