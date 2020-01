Lyhyet: Taitaa Novasta tulla iso Kyllö

Ihminen, jolle elämässä tärkeintä raha, omaisuus, kateus ja ahneus, menettää aina toisten ihmisten arvostuksen.

Ja kunnioituksen

Taitaa Novasta tulla iso Kyllö, hienoa saamme perusterveydenhuoltoa jonottamatta, sillä erikoissairaanhoito KYSissä jatkossa.

Voi hyvänen aika

Koululaiset eivät ole tunteneet uimahallin saunan tuoksua. Kuinka monta nirppanokkaa on tarvittu saunan sulkemiseen?

Hajunsa kullakin

Jos mafiapomo tilaa murhan se on rikos, mutta jos tilaaja on Trump, se on??

Ihmettelijä

Viime vaaleissa sai luottamuksen poliitikoita, joilla on alemmuuskompleksi suomalaisuudesta.

Yx

Jos läsnäolo-sana on substantiivi eli nimisana, montako Läsnäolo-nimistä ihmistä tunnette?

MOT

Pahimmat ilmastovouhottajat ajavat omalla autolla lähikauppaan ja tupakoivat.

Kyllä naurattaa

Ei ole Australian pääministerin vika, jos siellä palaa. Poliittiset vastustajat sytyttää paloja.

Uskon salaliittoon

Läsnäoleminen hoitolaitoksissa kärsivän luona on hoidon vaikein osa siksi hoitajia enemmän ja lääkityksiä vähemmän.

Elämä on arvokas

Suomalaisten nuorten ja aikuisten yleissivistykseen kuuluu Uuden Testamentin lukeminen läpi ainakin kerran elämässä.

Uskallatko?

Tein rikoksen: lämmitin rantasaunan ja pistin takkaan tulet. Tuli niin paljon nokea ettei kiinalaiset näe polttaa kivihiiltä.

Yksi maapallo=yksi ilmasto

Suleimanin hautajaisissa kuoli enemmän porukkaa kuin Usan ilmaiskussa. Kun nämä haudataan kuolleiden määrä taas moninkertaistuu.

Ikiliikkuja

USA ei ole voittanut aloittamiaan sotia Vietnamissa, Afganistanissa ja Irakissa. Kannattaako hyökätä Iraniin?

Tulee lisää turhia ruumiita