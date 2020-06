Lyhyet: Teuvo on isänmaallinen mies, ei kelpaa Suomi-nainen.

Yle ei siis saa tuottaa verkkoon tekstimuotoista sisältöä. Suomessa on kuulovammaisiakin.

Tasapuolista?

Onko kaupungilla jokin salainen sitoumus parkkiluolan rakentamiseksi?

Epäileväinen

Taloyhtiöt seuraavassa korona-aallossa ei kiitos remontteja. Riskit suuret.

Niin leviää

Kaunis kiitos Jyväskylän järvipelastajat, jotka autoitte veneemme rantaan. Iso peukku Trossi-palvelu, sieltä löytyy apu vesillä.

Tahvo

Mopo on kiva, auto on kiva, m-vene on kiva, koira on kiva. Vain koiraa ei veroteta!

Miksi?

Teuvo on isänmaallinen mies ,ei kelpaa Suomi-nainen.Tai sitten kukaan ei huoli häntä.

Persujen kuningas

Kuinka kauan virus elää mansikan pinnalla? Onko poimijoilla ja torikauppiailla / asiakkailla pärskesuojat?

Muu maa mustikka

Miksi Jyväskylän kaupunki ei peru lomautuksia niinkuin esim Oulu! Varhaiskasvatuksen työntekijöistä osa joutuu lomautetuksi!

Epäoikeudenmukaista

Kokoomuslaiset voisivat käyttää suukapulaa ja eristäytyä saarelle.

Valikysymys

En ihmettele Jyväskylän rakennuspalvelun ruuhkia. Itse sen aiheuttavat jotta työt pysyisi.

Mökkilupa 6 kk

32 astetta? Kellä on näin kuuma? Ulkonakaan ei ole näin kuuma. Pitkänpäälle tänä lämpö vie terveyden.

Minulla noin 28’

Jkln Satamasta polttoaine loppu ja kiireisinä sesonki alkamassa. Voiko enää huonommin asioita hoitaa.

Pettynyt vierasveneilijä

Tehkää nyt jotain muuta, te, samat ihmiset, jotka istutte päivästä toiseen Kompassilla. Kesä menee hukkaan asfaltilla.

Kesäheinä

Kasvomaski on kooltaan ja muodoltaan samanlainen kuin alasuoja pelatessani jääkiekkoa 70-luvulla.

Simo

Oman tien kulkijat, vesokaa oma risteyksenne jotta näette tien muut kulkijat ennenkuin puolet autostanne on tiellä.

Vaaranpaikka

Isis-tukikohta siis pystytetty nyt kolmen naisen voimin Suomessan! Vaikka vainoharhaisuus vaivaa, ei kannata sitä ihan lehdissä levitellä.

Valoja päälle hei!

Ruotsalaiset libertaristit antavat koronan tuhota ennestäänkin sekasortoisen kansankotinsa.

Rajat pidettävä kiinni!

Meillä on nyt kaikkien aikojen lapsivihamielisin hallitus. Eletään leveästi velkaa ottaen.

Lapset maksakoot

Kaup. päättäjät toimivat laittomasti kun päättävät projekteja joihin ei ole varaa.

Pienet ja isot

Jyväskylä lomauttaa kiitoksena korona kevään töissäolosta!

Päiväkodin ope

Miten ne lapsiperheet joilla on koira voivat maksaa koiraveroa?

Toimeentulolla ostetaan leipää

Köntän ja Henkisen mielipidekirjoitukset itsestään selvyyksiä täynnä. Tehkää jotain asioiden eteen, älkää pätekö turhilla kirjoituksillanne.

Ex.keskustalainen

Avohakkuu: Pian rehevässä maassa on vattuja, korvasieniä. Muualla muualla mustik. ja puoluk. Yli-ikäis. kuusikoissa sammalta, ei muuta.

Väinö Paananen

Miksi pikaruokalapakkauksia löytyy niin paljon kaduilta? Roskaruoan syönti pudottaa aivokapasiteettia?

Paisuttaa ihmisiä, roskaa ympäristöä!

Kalevankadun ”ilmettä” ei onnistu pilaamaan yhtään mikään.

Urbaania joutomaata