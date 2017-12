Ihme ilopilttuu tuo eduskunta, työpaikkajuopottelu ollut muualla kriminalisoitua vuosikymmenet. Rengit ovat kuin isäntänsä!

HL

Tapaus T. Hakkarainen. Päihtymys on psyykkinen häiriötila, saattaa olla myös sivupersoona. Alkoholi eliminoi estot ja altistaa muiden yllytyksille.

Yllyttäjä hupi

Työttömien kohtelu on ihmisarvoa loukkaavaa kiristystä. Tämä hallituksen toiminta on verrattavissa pohjoiskorean toimintatapoihin.

Sama kaiku

Mihin on hävinnyt Teuvon kaveri Unto kommentoimasta, vai onko lähtenyt hillotolpalle törkeästi takkia kääntämään.

Persusanastoa

Eduskunta hyväksyi alkoholilain selvin äänin. Yksi poissa.

Teuvo

Onneksi olkoon teille viitasaraisille. Teillä on oma kansanedustaja!?

Viljo

Kyllä nyt lanataan Kuikantietä Tikkakoskella! Miksi aina odotetaan, että rytisee, kolme kertaa muutaman tunnin sisällä?

Äly hoi tielaitos

Ei tietenkään Hipposta tehdä 300 millillä. Siksi siihen vähän muodon vuoksi pitäisi saada julkista rahaa muutama milli.

Saataisi koko homman maksaja

Neuvostoliitossakin kansa tehtiin tyytyväiseksi typerään valtakunnan politiikkaan viinalla.

Ei onnistu Suomessa

Me too protesti on juuri näiden Hakkarais-tyyppien vuoksi. Eikä nämä heh heh-myötäilijät ole yhtään parempia!

KHJ

Taitaisi turvapaikanhakijoista ja seks. vähemmistöön kuuluvista löytyä paremmin käyttäytyviä edustajia kuin Hakkarainen.

Pilkka käy omaan nilkkaan

Ovelaa maksattaa yömyynti päiväostajilla. Päivällä kallista, yöllä -60%.

Ei temppuilua

Kansanedustajien ja meppien sekä heidän lukuisten avustajiensa palkat lisäävat julkisen talouden velkaantumista.

Joka toiselle lopputili

Samat tahot, jotka lakkoilivat irtisanomisia vastaan, lakkoilevat nyt työllistämistä vastaan.

Outoa

Tepillä hirtti kaasu kiinni, lähti keulimaan ja lipesi käsistä. Vaan ei Länsivuorelta.

Agostiini

Eduskunta: suojatyöpaikka juopoille ja/ tai naisten ahdistelijoille!

Kansa maksaa viulut

Teuvo Hakkarainen pitäisi erottaa kansanedustajan tehtävistä. Törkeää käyttäytymistä.

Ei anteeksi

Vesala säilytettävä, mahtava paikka. Rippileiri siellä 60-luvun loppupuolella.

Jalo

Kyllä työtöntä nyt kyykytetään, olisin mennyt ilmaiseksi töihin muutamaksi päiväksi, ei tarvittu minnekään. Nälkäänkö kuollaan?

Entinen kokoomukselainen

Ihmisiä halutaan vähentää kaikesta. Nyt on tulossa lentäjätön konemalli! Mitä jos jätetään matkustajat ja lentoemotkin kentälle?

Hilkka

Päivähoidon kupla on puhkaistu. Nyt on järjestettävä avoin keskustelutilaisuus, jossa on palvelupäälliköt vastaamassa.

Tilanne on huolestuttava

Jyväskylän varhaiskasvatus on laadukasta. Hyvää uutta vuotta kaikille, erityisesti päteville palvelujohtajille!

Työstään ylpeä lastentarhanopettaja

Suomiko elää nousukautta? Ei näy kunnallisessa työssä olevan perheessä. Lomarahat vex, eläkeikä katossa.

Ja palkka jäissä

Köyhä vanhus kaiveli roskiksesta elämänsä tarpeita! Yhteiskunnan häpeä.

Kyllä itkettää!!

Veteraani, merkki takinkäänteessä. Ei, nuorimies ensi kertaa kotoa poissa, kylmässä ja hengenhädässä. Kotia, sisaruksia ikävä.

Mutta joulunakin oli kuoltava

Puoluejoht. hyysää junttiedustajaa, kun ei erota. Mainosta puolueelle.

Kirkkoviinit

Nim. Olkaa kiitollisia. Minä maksoin sinun mummosi ja pappasi eläkettä.

HAP

Pysytäänpä ajan hermolla ja todetaan, että suomi ja ruotsi ovat maamme viralliset kielet. Arabia ei sitä ole.

Supaukko

Hippos projektiin myös moskeija niin rahoitus olis turvattu.

Kääkkä

Vaasankadun ramppikuoppiin itsevalaisevat led-kepit pystyyn.

Älykeskus hoi

Janne Yläjoki, kiitos jutustasi 19.12. Hienoa, että joku toimittaja menee pintaa syvemmälle asioiden taustoihin!

Rauha, rauha??

Sdp:llä on eduskunnassa vain 35 edustajaa. Niillä ei voi muuttaa taitettua indeksiä. Pitäisi muittenkin olla samaa mieltä.

Hallitus avainasemassa!

Olkaa kiitollisia. Eläkeläinen on maksanut sinun isovanhempiesi eläkkeen Seuraava sukupolvi maksaa sinun eläkettä.

Tiedoksi tyhmyydellesi

Hippos2020: Ensin kerrostalot, sitten jäähalli (aitio Koivistolle ja Kulmalalle). Lopuksi Tyni vetää töpselin seinästä.

Ja sammuttaa mainostoimiston valot

Miksi meidän poliitikoilla on aina vain yksi lääke ongelmiin?

Kielletään kaikki

Ei ole kirkkojen ovet auennut, eikä ruokailupaikkaa kuulunut. Miksi olen arvoton. Mamut tärkeämpiä.

Koditon nuori, itkettää

Boikotoin naisia kaikin keinoin, en noteeraa heitä millään lailla.

MeeToo

Hesari ja koko epäisänmaallinen media puolustaa kirjoituksistaan ja vaikenee täysin laittomasti maassa olevista.

Arvot pielessä

Rikollisella tavalla luovutetut erittäin salaiset tiedot ja niiden levittäminen maailmalle on maanpetos. Maksettiinko tiedoista?

Tämäkö sananvapautta

Raviurheilu pitää lopettaa. Hevoset pakotetaan juoksemaan, kulisseissa koulutus voi olla julmaa. Ovatko eläinlääkärit tehtäviensä tasalla?

Raha ajaa

Eläkeläiset ovat eläkemaksunsa työssä ollessaan maksaneet, kiittää ei tarvitse nyt työssä käyviä.

Tyytyväinen

Mummot ja ukit ovat maksaneet nykyiset eläkkeensä raskasta työtä raataen aikanaan. Turha väittää, että nykypolvi elättää!

Näin on

Tuli tieto ensi vuoden eläkkeestä, nousu 0,55%, jonka vero vie!

Paljon kiitoksia

Hesari julkaisi puolustusvoimien salaisia tietoja. Törkeä teko.

Suomalainen

”Olkaa kiitollisia” mekin olemme maksaneet eläkkeet ja vielä maksaneet teidänkin kouluttamisenne ja ruokanne vaatteenne ym. olkaa kiitollisia!

Pepe

Teuvo, tee palvelus ja eroa kaikista luottamustehtävistä. Vetäydy Viitasaaren metsiin, puita pussaamaan.

Ja karhuja halaamaan, kiitos