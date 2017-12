Ei ole köyhällä ja työttömällä rahaa tilata viinaa netistä, eikä tehdä sijoituksia vakuutuskuoreen.

Eliitti säätää lait edukseen

Turha kansanedustajien on Hakkaraista syyttää arvostuksensa laskusta. Arvostus meni jo sopeutumiseläkkeen säätämisessä.

Se oma etu

Supaukko ei kartalla luokassa alue Palestiina ole valtio kuten ei Häme eikä Savo. Vaan alueita.

Totuus

Varhaiskasvatuksen huonovointisuus jatkuvasti esillä. Missä viipyy päättäjien ja valtuutettujen puuttuminen asiaan?

Vai odotellaanko, että häly hälvenee

Valtakunnansyyttäjä tuomittu. Kansanedustajat rikoksista tuomittuja rellestäjiä. Vaan eihän Korppi korpin silmää noki.

Männynkäpy

Halveksin tätä maata joka kohtelee omia vanhuksiaan ala-arvoisesti.

Täti

Joku ei täsmää. Täysistunto menossa, persuilla pikkujoulut ja Hakkarainen on kännissä työpaikallaan.

Ulos!

Kauppa auki yötä myöten. Menin 22.00, perustuotteet loppu. Turha reissu.

Ei toiste kauppaan yöllä

KSSHP gyn. pkl: Teiltä saa aina sydämellistä ja hyvää hoitoa vaikeissakin asioissa. Kiitos!

Arvostan

Voi äitiparkaa, pidetään vangittuna häkissä! Ihmisriistoa. (20.12.)

Pelastakaa äiti

Tälle kiitosta tarjoavalle tiedoksi, kyllä me ne on aikanaan maksettu, et tosiaankaan sinä.

Vanha Joveli

Eikös pääsyyttäjä vois tehdä omat johtopäätökset ja erota. Täällä olis myyjän paikka.

Terveisin Pentti

Raamatussa mainitaan Israel.

Te tietämättömät

Mitäs Hakkaraisesta! Mutta että täysistunnon aikana ryhmät juhlivat! Työmaajuopottelua! Haloo!!

Puhemies ja Pm siitä hiljaa?

Oisko Teuvo aika lähtee takaisin sahaamaan.

Terveisin Eetu

Sahuri pystymetsästä eduskuntaan. Sitä saa ketä äänestää.

Ei liene yllätys

Päästäkää viitasaarelaiset Teuvo jo lepäilemään eduskuntatyöstä! Käy liikaa miehen voimille.

Joko saa eläkkeen?

Kiitokset arvojohtajuudesta Vaajakummun koulu, rehtori, opet ja koko henkilökunta!

Rauhaa

S. Niinistö sanoi ettei rajatarkastuksista ole hyötyä. Mamuvyöry loppui kuitenkin Ruotsin, Tanskan ja Saksan aloitettua ne.

Oli hyötyä

Potkut Ferrarin pääjohtajalle kun Kimiä mollaa. Ei ymmärrä autolla ajosta mittää.

Pena

Koko Israelin (1003-970) kuningas Daavid valloitti Jerusalemin asettaen sen pääkaupungiksi.

Hist.kirjat kertovat

Jo vuosia sitten ihmettelin julkisesti, miksi kauppias saa myydä 96% lyijyä tinana. Nyt vasta Tukes on herännyt.

Viranomainen on valpas

Rinne ei ole Suomea nostanut, kannatuskin noussut ps hajoamisesta ja vihr alamäestä.

Hyvä Suomi 100 v

Onko kokomuksessa kansanedustajia vai suurpääoman ja viinarokarien juoksupoikia?

Hallintarekisteri alkoholilaki

Herra Hakkarainen luuli, et Ruoho on vihreempää kahvilassa.

Ukko Metso

Viitasaarelaisen kansanedustajan luottamus ja suosio näyttää kotikollegoiden piirissä vain lisääntyvän.

Voi hyvä ijas sentään

Kukaan ei paheksu humalaista kansanedustajaa työpaikallaan, kunhan ei suutele työkaveria väkisin!

Wille

Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. Eput lauloivat, että mies voi kuolla suukosta. Onneksi Hakkarainen ei pelkää.

Nakke

On se kumma että yhtään lääkäriä ei ole jäänyt kiinni douping-aineiden antamisesta urheilajalle.

Ei niitä kukaan yksin käytä

Kyllä yliopiston väitöskirjoissa tulisi keskittyä laatuun eikä määrään, nyt väitöskirjat merkonomitasoa.

Raha ja kunniako?

Sananvapaus ja lähdesuoja eivät oikeuta maanpetokseen.

Kansalainen

Laittomasti maassa olevat aiheuttavat ”ei hällä väliä” asenteen myös Suomen lakia kohtaan.

Lain noudattaminen vähenee

Satiiri-hassuttelija: En saa yksinyrittäjänä sitä yritystukeakaan. Sitä saavat vain isot firmat.

Kokeile joskus yksin yrittämistä

Pekan opeilla autoileva insider oppi ehkä ajamaan, mutta käytöstavat pitäisi vielä opetella.

Taulapään tytär

Simputus armeijassa on kielletty. Työttömien simputus ja kiusaaminen on poliitikoista ”kivaa”.

Todella ikävää

Tarkoittaako Väyrynen lausunnossaan Kekkosesta tietovuotoja?

Vihtori2

Miss Jyväskylä Kiia Pitkänen, kerrankin Jyväskylässä nähtiin, mitä on todellinen naiskauneus.

Onnea!

Ennen oli kansanedustajilla ministeriviinat verotta.

Miesvalta

Hallitus on asialinjalla ja saanut Suomen nousuun. Räksyttäjät oppositiossa joutavat jäädäkin sinne. Huuhaa-sakkia.

Hyvää työtä

Kansanedustajilla oli keskenään vuosikaudet näkyvissä alkoholin haitat ja he päättivät järjestää niitä lisää tavalliselle kansalle.

Näitäkö äänestät

Olen sair. hoit. ja olen aina äänestänyt kokoomusta.

Esh.

Ei Suomessa ketään voi pakottaa olla juomatta sano Jani Kyllön katkolla. Siihen loppu mun alkoholin käyttö.

Kohta 2v raittiina

Ruoka-apua jakavilta järjestöiltä evättiin miljoonan euron tuki. Maahanmuuton miljardeja eivät päättäjät sure!

Hävetkää!

Miksi ei ilmaisjakelulehdet tule keskiviikkona Kirrinkydöntielle?

Kyllästynyt

Kyl mää suamen kiälen ymmärrän, suamee suames puhutta, mut emmää ruatti ymmärrä, ruattis ruattii puhutta.

Suomi on suomi!

Hakkaraisella on sitä itseään päässä! Ei tajua varmasti edes hävetä! Meitä hävettää.

Hänen puolestaan

Haloo päättäjät! Miksi tiet kaupungissa tosi kurjasti hoidettu? Eikö ole koneita?

Melkein hampaat tippuu

Se, että nelosolut on kaupoissa ei taatusti lisää poliisien tai lääkäreiden tarvetta!

Harhaluulo