”Ei kohallee koskaa, yhen hyvä, toisen paha”, sanoi Mäkisen Olka kun uutisia seurasi.

Ja oikeassahan Olka oli

Konkurssi, velkasaneeraus. Uusi lux kämppä keskustassa, alle luxusauto. Rahat piilossa kaverin firmassa? Upea puhallus.

Verottaja hoi?

Raittiusapostoli Marko, tiedätkö, että Raamatun kertomuksissa on suositeltu viinin juomista?

Joka etsii löytää

Kyllä kirkkoneuvos Pekka Huokuna tietää miten käy rokken roll.

Näin se käy

Sairaanhoitaja; äänestät kokoomusta. Miksi?

Erhi

Kiitos Isännöitsijäntien ja sen sivukatujen auraajille. Supertyötä!

Asukas

Hakkarainen on osa suomalaisista kansalaisista. Eduskunnassa on kaikista yhteiskuntaluokista. Kuka on syytön?

Jos pengotaan

Turun kirjantuhooja tyyppiesimerkki feministisestä uskonkiihkosta: naisten arvostelu kiellettyä, miesten mollaaminen hyve.

Irwi

Työttömät ovat syyttömiä työttömyyteensä. Työnantajat heidät on erottanut, toiset jättäneet palkkaamatta.

Väkisinkö yritykseen

Sinä puolituttu, miksi jäät katsomaan ihmistä. Kun tiedät että hän on sairas.

Puolison puolesta

Muuramessa tiet täynnä reikiä, kuka vastaa? Kauppojen pihat perunapeltoa, aura-auto yhtä harvinainen näky Verkkoniemessä kuin aurinko!

Ja koko kylällä!

Sinä sair. hoitaja, saat palkkaa 1 800e, sekö tekee sinusta porvarin, kokoomukselaisen? Tuloni 4 000e/kk.

Ja olen vain duunari

Olisko nyt paikallaan värkätä valakokankaalle elokuva ”Tuntematon Sote?” Jatkoks Turhapuroille!

Palstatilallinen

Ei tarvitse ihmetellä hometaloja, kun kaupunkikin kasaa märkää lunta kivijalkojen juurelle mm. uimahallin alueella.

Onko järkeä