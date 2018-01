Päätoimittaja Pekka Mervola kirjoitti kolumnissaan 5.1., että ”palkkatulojen verotus on Suomessa kiristynyt kolmessa vuosikymmenessä melkoisesti”. Tieto on väärä. 30 vuoden aikana palkkatulojen veroprosentti on laskenut 1–4 prosenttia riippuen tuloluokasta. Kuntaverojen veroprosentti on samaan aikaan noussut.