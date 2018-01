Paras vaalivaltti presidentillä oli nuori vaimo ja lähestyvä perhelisäys!

Lyömätön etu

Ahtisaari hoiteli virkaa sivutoimena. Paavolta olis onnistunut halvemmalla.

Säästöä

3,2 % äänistä Haataiselle, kannatukseen poltettiin meidän ay-ihmisten rahaa. Eikö sille löydy järkevämpää käyttöä? Herätkää demarit muumiot.

Kyllästynyt

Pressavaaleissa ehdokkaista tuli tietoa pilvin pimein joka tuutista. Älytöntä turhaa tuhlausta ylisuuret rahoitukset.

Yli puolet vähemmän riittäisi

EK tuki Niinistöä ja kansa tykkäsi. SAK tuki Haataista ja...

Näin kävi

Presidentti Sauli Niinistö ei halua kohdata lähihistoriaa, kun kokoomus ja Harri Holkeri pääsivät hallitukseen.

500 000 työtöntä

Miksi näistä vaaleista tehtiin ilveily? Haettiin koulutettua täyspäistä henkilöä! Sellainenhan meillä oli jo. Nyt ilveily loppukoon.

Kata

Vaalit maksoi 16 milj. Ja toinen kierros olisi tiennyt 10 milj. Suomelle. Ei mitään järkeä!

Köyhä

Taaskaan ei saatu koko kansan presidenttiä.

Jii

SDP:llä ja kepulla ei ole enää poliittista kotia.

Vaalit kertovat totuuden

Kuinka hyvin ja viisaasti Anita Kärki kirjoittaakaan 26.1. Joku muu on aina ymmärtävinään asiat paremmin kuin asianosainen.

Otettaisiin huomioon

Ehdotin Halla-ahoa toimittajaksi, koska vihervasemmisto on kaapannut Ylen ja MTV3:n. Eivät he kysy mitään vaikeaa omiltaan.

Jytky 3.0

Jos palkkasi on 11e/ tunti, lakkopäiväsi hinta sinulle on 88e/ päivä. Mitä saat? Et mitään. Lakkokenraalit kyllä saavat oman palkkansa.

Pässit ..

KKO: itse olen tehnyt 3 taloa rakannusmestarina ja työntekijänä ja 2200 työtuntiin en ole päässyt. Petollista?

Rkm

Montako tuntia poliitikot ovat lentäneet hävittäjäkoneilla? Älkää taas päästäkö heitä päättämään asiasta josta eivät tiedä mitään.

Hävitys

Kiitos Anita Kärki vanhusten puolestapitämisestä 26.1. Työntekijä paikkaa järjestelmän puutteet, he eivät ole jättäneet vanhuksia heitteille!

Onneksi!

Työministeri Lindström puhuu jo kuin ministeri. Nopeasti unohti ajat duunarina ja luottamusmiehenä.

Aktivointimalli ontuu