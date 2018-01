Jeppe-setä 27.1. oikeassa. Vain hölmöt enää käyvät työssä ja elättävät passiiveja.

Totta

Helsingissä naista kutsutaan henkilöksi ja Jyväskylässä jatketaan musliminaisten eriarvoisuutta omalla allasvuorolla!

Takapajulassa?

Kaupungin hoitamat pyörätiet Tikkakoskella hienosti aurattu, kiitos! Ely-keskuksen hoitovastuulla taas tosi heikosti.

Ely hoi, elä jätä

Milloin KSKS alkaa kerätä henkilökunnalta todistuksia siitä, että sairaalassa ei käytetä hajusteita?

Allergia

Naisten kiekko-otteluihin viuhkapojat heilumaan. Missä on tasa-arvo?

Toivossa eletään

Kuka vähäjärkinen vertaa Kekkosta miljoonia tapattaneisiin Hitleriin ja Staliniin?

JKT

Mervola unohti mainita lääkäriopiskelijoiden lisäystarpeen, millä sitä vasta säästöjä saataisiin.

Hyvä veli

Ehkä Berner tarkoittaa takapenkkiä.

Assosiaatio

Ei ole aidosti rakastava mummo, joka ei koskaan oma-aloitteisesti pyydä tai hae lapsenlastaan luokseen.

Aurinko

Varh.kasv.palvelujohtajat uudistukaa. Johtaminen teillä hukassa. Nykyaikaa ei ole ”käskyttäminen” vaan vuorovaikutteinen johtaminen.

Huolestunut

Olette epäreiluja (27.1.) Sehän onnistuu! Puolittaisitko työsi kanssani? Saataisiin kumpainenkin omat laskut maksettua.

Siitä se lähtee!

Mini Lindström. 25.1. Aktiivimalli on EK:n laatima poliittinen malli. Keskusta kokomus ja siniset sen hyväksyivät.

OAK

Kiitos Jaakko Palmu ”Paras lahja Suomelle” -kirjoituksesta (27.1.)! Sovinnossa meidän suo maata rakentaa.

Se on parasta

Voi Jaakko lopeta jo! Missä maailmassa sinä oikein elät?

Huoh!

J. Palmu, tämä on nähty! Nollasopimus on jatkunut vuosia ja yritystuet on jaettu osinkoina rikkaille omistajille.

Tasajakoa

Ai JYPillä menee huonosti muka? Sarjassa neljäntenä ja CHL-finaalissa. Ei nyt joka peliä tartte voittaa.

JYP forever

Jokainen vuorollaan vuodeksi työttömäksi (ansiosidonnaiselle päivärahalle). Vuoro n.10 vuoden välein.

Ei paha

Kulmalan JYP -jutut lehden parasta antia. Jatka Ila samaan malliin.

EeeTee

Tuskin Kansalaissotaa olisi ollutkaan, jos olisi ollut nykyiset sosiaaliavut varallisuudesta riippumatta saatavissa!

Torppari

Hallitus vähentää työttömyyskorvauksia. Aktiivimalli hyvä keksintö. Nyt päivärahat pakosta leikkautuu. Hallitusta ei syytetä vaan työtöntä.

Talkkari

Miksi vanhuksen rahat pitäisi saada jo hänen eläessään? Kyllä se perintö tulee aikanaan. Syökää siihen asti vaikka pettua.

Ahneuteenne

Isä ja poika 6 v.: Menkää yrittämänä vain naisille tarkoitettuun kuntosaliin.

Kääkkö

Mikä olikaan satamahemmojen keskituntipalkka? Lakon syy ideologinen!

30?

Miten aktiivimalli työllistää jos työttömiä satoja tuhansia ja avoimia työpaikkoja alle 40 000.

Korkeakoulu matikka

Menin Aalto Alvariin perjantaina. Epäilin, että siellä on tulipalo. Miesten puulämmitteinen vastasaunahan siellä tuprusi!

Se siitä tasa-arvosta

Käykää kaikesta valittajat vähän maailmalla ja miettikää sitten miten hyvin asiat Suomessa kuitenkin on.

Maailmaa kiertävä

Kerätäänkö kikyllä ja ”ei voi palkkaa nostaa” -idealla rahaa VR:n,Finnair:n, Hki ja Tre:n lentoradalle?

Kysynpä vaan

Voitontavoittelu ei sovi perushoivaan. Kohtuupalkka hoitajille, joilla nyt urakkatyö surkealla tuntipalkalla.

Hoivatyön arvo?

Ihminen on syytänyt 80-luvun lopulta 200 miljardia tonnia hiilidioksidi päästöjä ilmakehään. Outoa väittää ettei tällä olisi vaikutusta.

Ilmastoon

Armeijaan uusi kuntotesti: 12 minuuttia ilman kännykkää ja Facebookia. Rehn teki intistä Punaisen Ristin lepokodin.

Levytetään!

Sähkön siirtomaksu muodostuu verkon ylläpidosta. Siitä pääsee lopettamalla sähkön käytön.

PS

Kotihoitoon lisää käsiparia ja työntekijät tekemään työlistat, he tietävät parhaiten työsuunnitelmat. Onneksi eläkkeellä hullunmyllystä.

Kodinhoitaja

Kiehtova kuntaliitos: Kuhmoinen, Sysmä, Luhanka. Kolmesta pärjäävästä tulisi yksi rikas. Päijänne yhteisenä rajana.

Kapo

Ihmiset, mietintämyssyt päähän! Jaettaisiinko työt? Vähemmän voi olla enemän. Elämässä on muutakin kun raha?

Peilit

Esitän, että siistitään kaikki pk-teollisuusalueet Muuramen malliin ja aletaan odotella yhtäläistä menestystä.

Yhteistyöllä eteenpäin

Työttömiä sylkeville: Ennen A-malliakin pitänyt hakea töitä että on säälieuroja saanut. Yli 30 v. töissä, nettokorvaus 648 e/kk, ei tukia.

Kadehtikaa

On esitetty, että pelkällä neuvottelemisella ja suhdetoiminnalla pidetään Suomi itsenäisenä.

Tiibetkin yritti

26.1. KSML. Toivakan kunnanjohtaja ei lyttää ketään blogissaan. Marsa ei ole ymmärtänyt lukemaansa.

Tobby

Tie oli suljettu liukkauden vuoksi. Karhentakaa pinta ja hiekoittakaa. Alkaa nopeammin sulaamaan.

Pyöräilijä

Hyvä kauppa Pylykönmäellä – hieno asiakaspalvelu ja tarpeellinen valikoima! Jatkakoon!

Taksi JKL:stä

Palokassa on kuntosalilla selkeät säännöt. Jokainen tietää mistä maksaa, ja montako kertaa/ kauanko kortti on voimassa. Sopisi malliksi.

Muuan mies

Finnair: Älkää missään nimessä käyttäkö nimeä ”karjalanpiirakka”.

Marja

KSML 26.1 17 601 työtöntä, mutta montako työnhakijaa?

Oikeasti

Raha-automaatin siirto Tikkakoskella aiheellinen. Yritysten metalliset kyltit tieosuudella vaikeuttavat monen asiakkaan kulkua!

Ongelma

Hurstin avustus: Rikkailta on rahat loppu. Aletaan me köyhemmät auttamaan, ellei ministereiltä ja kansanedustajilta löydy.

Kun eivät saa jonoja pois

Valtakunnan syyttäjä erotettiin, saa 63 000 euroa. Ylen johtaja eroaa itse, jännittävää, paljonko tilille ropsahtaa.

Tai siis ällöttävää!

Ihmetellään, ettei Jyteen saada lääkäreitä. Varmaan auttaa se, että työaikaa siirretään iltaan ja työoloja huononnetaan jatkuvasti.

Järki käteen!

Kotihoidon ”suoritekeskeistä” mallia ajetaan myös psykiatrian toimialueelle. Johto voisi keskustella henkilökunnan kanssa direktiivien sijaan.

Karkuun ajoissa?

Loputon kilpailutus vei teiden hyvän hoidon,siivousten laadun yms. surkeaksi.

Halvalla ei saa hyvää

Takana sisällissota,1939- 45 sodat ja sotakorvaukset, kaikista selvittiin. Kähnäämme jälleen keskenämme.

Syitä kaikissa osapuolissa

On kuunneltu ja neuvoteltu. Ollaan sellaisia kuskia jotta korskeesti ajetaan niin kuin halutaan. Kertoi ministeri.

Ymmärtäjä

Ennen A-studio oli asiaansa perehtynyt ohjelma. Nyt ehditään esitellä vieraat ja kuulla pari mielipidettä vain pintaraapaisuna a’15 minuuttia.

Hilkka