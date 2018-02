Taas kuultiin, kuinka tärkeä pienipalkkainen duunari on, kun se on päivän lakossa.

Muulloin iso kulu

Aktiivimallia kannattavat: Menkääpä johonkin yritykseen kysymään töitä kolmeksi päiväksi. Ehkä pitäisivät pilailuna!

Hilkka

Koko lakko oli kommareitten ja punikkien touhua.

Pematic

Sauli muka koko kansan pressa, eipä näkynyt puolustamassa työttömiä?

Ei porvari

On tosi surullista katsoa, kuinka kaukana Juhana Vartiainen on tavallisen ihmisen arjesta. Eläkkeeni on 1 200e bruttona.

Murhemieli

AKT:n aluetoimitsija toivoo työttömyyden hoitoon parempia keinoja kuin aktiivimalli.

Lisää rahaa sohvalleko?

Olipa raakaa tekstiä lehdessä 2.2. laillisesta ja oikeutetusta lakosta. Hallitus nimenomaan lupasi ettei työttömyysturvaa heikennetä.

Toisin kävi

Kauankohan työssäkäyvät jaksavat elättää peräkylän asukkaita, joilla ei ole tarkoitustakaan hakea töitä muualta?

Paikallisia töitä ei ole eikä tule

Eikö työn etsimisen pitäisi olla työttömän työtä ilman keppiäkin?

Hävetkää työttömät

Vasemmisto aloitti ay-häntyriensä kaa likaisen kampanjan, jolla pyritään vastustamaan työllistymistä ja aiheuttamaan kaaosta.

Taisto passiivimallista

Koettakaa nyt yksi lakkopäivä kestää tai muuttakaa Pohjois-Koreaan tai Kiinaan, länsimaissa lakko-oikeus.

Hallituksen aivopesemät

Ay:n vastustajat, onko esim. Intiassa hyvät työolot?

Sieltäkö mittapuunne?

Eikö nämä ay-änkyrät joudu tilille akiteeratusta lakkoilusta liittojen jäsenille lopulta koituvista vahingoista?

Kannattaa jättää liitot

Mielenilmauksesta ilmoitettujen tappiolukujen mukaan työnantajalla menee todella hyvin, isoa voittoa syntyy päivittäin.

Ekonoomi

Akavalaisiakin julkisen ja yksityisen sektorin työttömiä koittelee aktiivimalli. Koen sen ihmisarvoa alentavaksi pakkolaiksi.

Insinööri

Lakolla hallituksen mielivaltaa vastaan. Työttömien kyykytys lopetettava. Työttömyys ei ole rikos!

Vaikka niin julistetaan

Kiitos SAK mielenilmauksesta Sipilän hirmuvaltaa ja köyhien kyykytystä vastaan.

Meilläkin on oikeutemme

Moni kokoomuslainen yrittäjä saa hyvinvointinsa työttömien kurssittamisessa ja kouluttamisessa. Ei työtön siis turha ole.

Vaan työllistäjä

Ei olisi mielenilmauksia jos ahne työnantaja maksaisi oikeaa palkkaa ja hallitus ei kyykyttäisi.

Porvarin oma vika

Arvostelijat, oletteko koskaan jutelleet työttömän kanssa, joka epätoivoisesti etsii työtä?

Sitä koskaan löytämättä

Hei Pikku porvarit, itkettääkö? Ottiko lakko koville?

Jeppe setä

Päättäkö lait suomalaisten valitsema eduskunta vai ihmisten torikokous?

Ihmettelevä

Aktiivimalli byrokratian voitto. Tuhat uutta valtion virkaa, työttömät ja me kaikki maksamme!

Oppes

SAK, SDP, Vas.: Lakko oli presidentin 1 ja 2 vaalikierrosten väliin tähdätty, koska Niinistö ei perunut aktiivimallia.

Rinne alas

Kiitokset kaikille aktiivipäivään osallistuneille Jyvässeudun työttömien puolesta, asia on yhteinen.

Mauno Voutilainen