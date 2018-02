Miehet, pukeutukaa vähän tyylikkäämmin kun lähdette liikenteeseen. Ei ne kulahtaneet farkut ole sopivia jatkuvasti!

Kauppaneuvos

Demaritko vallassa? Holkeri oli kokoomuslainen ja edellinen hallitus oli kokoomusvetoinen.

Ruokajonot porvarien vedolla

Päivähoidon aluejohtajat: saadaanko ylisuuret ryhmät pienemmiksi vai palkataanko lisää henkilökuntaa?

Vastausta odottava

Eläkeläisenä löysin työtä ja yritystoimintaa helposti. Yleinen mielipide ja verottaja suhtautuvat kielteisesti.

Aktiivi

Kansanedustajat säätää itse palkkansa, sopeutusrahansa, sairauslomansa. Tavan jamppa ei voi ilmoittautua saikulle.

Eihän se käy

2.2. osoitti kuinka tärkeää sujuvalle liikenteelle on paljon parjattu julkinen joukkoliikkenne.

Jaska

2.2. lakko oli oikeutettu. Hallitus alas.

Käteinen

Sipilän ja Orpon arvot torppariajan ”köyhiltä riistoa”. Osoittakaa ne työpaikat. Eikä tyhjää tarjolla haeta. Lomarahat veitte köyhiltä.

Keke

Pitihän hallituksen sössiä ja tupeksia tapansa mukaan. Aktiivimalli tais jäädä pienestä kiinni. Ottakaa opiksi virheistä.

Ja korjatkaa

Perheelliselle työttömyys on kuin pieni kuolema. Huoli ja turvattomuus on arkipäivää. Sen ymmärtää vasta kun sen on kokenut.

Toivo

Jos ”Näin sen näen” haet apua Loimaan liitosta, tuskin sitä saat, ammattiliitolta kyllä.

Vihtori2

Huonomuistinen kansa ei taida muistaa kenen kanssa Sauli heilasteli eduskunta-aikanaan. Oli ent. missi Karpela!

Ei ukkoa kummempi

Ostetaan kuparipannut pilkkahintaan ja myydään kahjoille sikahintaan, ei ihme et on vara lomailla Karibialla. Mut hullu ei oo joka pyytää.

Vaan joka maksaa