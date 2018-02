Taas kerran jättimäiset sijoitus- ja osakevoitot otettiin vähävaraisten selkänahasta.

VIP

Poliittinen vastuu? Omatunto! Tätä ei yksikään politiikko ole ottanut vielä käyttöön.

Kapo

Miksi helvetissä pankkiin on vaikea päästä hoitamaan asioita.

Palvelemme mahdollisimman pian

Kuka tekisi kansalaisaloitteen; Suomen kansalaisuus pois Paavo Väyryseltä. Suomi ei tarvitse pelleä ja kansan yhteiskunnallista kiusaamista.

MI

Eläke pieneni 9e ja vuokrat nousivat 3,5%.

Hyvä Suomi 100v.

Työsähköposti ei ole tarkoitettu henkilökohtaisen postin välitykseen. Vain työasioiden hoitamiseen.

Rajoitetusti

Uho vaihtui valitukseen. Konneveden kirkkoherra makaa vaan niin kuin on petannut.

Erottava on

Eipä tiennyt Tammela 3.2., mitä aktiivimalli oikein vaatii: etsi pätkätyö, yrittäjäksi tosta vaan ja te:lle lisäresursseja.

Miten vaikutat näihin?

Kaikille muille reilut palkankorotukset. Eläkkeeni nousi 6e ja netto miinukselle.

Eriarvoista

Eikös joku vihervasuri voisi perustaa patalaiskojen puolueen.

Kyllä sopu sijaa antaa

Kiitos Kauko T. kirj. taitetusta indeksistä. Eläk. kor. oli 0,55%, palk. nyt 3,5%. Eläkel. köyhtyy, leipäj. pitenee.

60%e

AP:lle tiedoksi, lähetin kirjoitukseni KSML:n toimitukseen 29.12. Se julkaistiin vasta 3.2.

Arvo Tammela

Kannattaako Suomen juhlia itsenäisyyttä kun ei saa itse päättää edes kesäajasta?

Kysyn vaan huvikseni

Marja Viik 9.2. toivottavasti annoit ko. Henkilölle suoraan palautteen hajusteista. Sen voi antaa kohteliaasti ja menee perille.

Hajuportit yleisötilaisuuksiin?

Ovatko kenraalien eläkkeet niin pienet, että lisätuloja pitää hankkia Yhdysvaltain sotateollisuuden kauppiaana?

R.W.

Uutta uljasta jakamistaloutta voimme harjoitella siivoamalla omat jälkemme nykyisistä yhteiskäyttöisistä tiloista ja luonnosta.

JEP

Miehet, urheilupaita kuuluu treenisaliin, ei tanssilattialle suorien housujen kanssa.

Mautonta!

Italian keskusta-oikeiston tv-kasvo Berlusconi ei pääse virkoihin rikostensa vuoksi. Vankina saisi kaltereista vain raidat naamaansa.

Hilkka

Kansalla pitäisi olla tunnetusti ”leipää ja sirkushuveja”. Leipä viedään Hurstilta kumppaneineen ja huvitus jää kantasuomalaisille.

KöyhäR

Voi Sipilä ja rehti kilpailu! Sinä, Vanhanen ja Berner olette keskustan rasitteita, joita ei kehtaa katsoa.

Poistukaa, pliis!

Vaurastuvan ja kehittyvän Suomen jarrut: SAK, demarit ja Vasemmistoliitto.

Jäkäti, jäkäti jää

Höpö, höpö Romppainen ja Kiuru: tiedustelulaki on tarpeellinen. On myöhäistä itkeä kun terrorismi iskee.

Maahamme

Analysoikaa ensin kansalaissodan ajan tiedustelun seuraukset ennenkuin jatkatte puuhastelua uuden tiedustelulain parissa.

Joukossa tyhmyys tiivistyy

Jukka Hämäläinen (8.2.), vuoden päästä on eduskuntavaalit, ne vasta demokratiaa ovatkin.

Saa äänestää

Avokonttorit eivät sovi kouluihin. Meteli tulee olemaan helvetillinen!

Kuka näitä keksii?!

Pois tieltä risut ja männynkävyt = vanhukset, ongelmajäte, digiloikkari ohittaa!

Rengistä tuli isäntä

Kiitos! Hallitus ja ke. eläk. laski 9.82e Aallolle 500e korotus. Onko tasapuolista?

-9.82e

Hiihtomies missä pelaa jypHT. Monta vuotta ilman HT loppua.

Missä se on

Mitalit eivät ole älyn mitta vaan Hyvä veljien toisilleen antamia palkintoja. Useimmilla saajilla pää on kuin tyhjä lato joka ei kattoa kaipaa.

Totuus

Hyvät ihmiset. Antakaa arvoa suomalaiselle viljalle ja viljelijöille. Ei yhtään ötökkäsirkkaa Suomeen.

Vanha-ukko

Ei pitäisi luottaa kehenkään, ei ainakaan kirjanpitäjiin.

Erittäin pettynyt

Peräkylän työtön kyllä matkustelee ulkomaille rantsuille, mutta ei toiselle paikkakunnalle duuniin. Ei tarvii.

Ruokitaan sohvalle

Kyllä meidän kaupunkilaisten ostosten voitoilla muutama maaseutukauppa voidaan pitää pystyssä. Missä yhteishyvä?

Jäsen

Tehy näytti suuntaa. Surkea näytös ja lopputulos nolla. 600Me ryöstö hyväksyttiin.

Tilalle saatiin ehkä pennejä

Väyrynen on enemmän keskustalainen kuin Sipilä. Sipilä on myynyt sielunsa mammonalle ja on aatteiltaan ja teoiltaan jyrkän oikeistolainen.

Pepe 1