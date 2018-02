Saara Aallon Monsters on karsea. ”Laulu” älytöntä kirkunaa ja aihepiiri suoraan manalasta.

Punainen kortti

Sisäministeri Mykkänen: Suomeen 10 000 kiintiöpakolaista lisää. Ex-ulkomaankauppaministerinä 60 miljoonaa Afrikkaan.

Alkaa jo pelottaa

Työtön odottaa; kyllä ay-duunari antaa palasenkin työttömälle, pääomasijoittajat ja muut liukurit ei hitustakaan.

Vihtori2

Miesvaltaiset alat satamavahdit ja nost.kuljett. saivat oman sopimuksen, mutta naisvaltainen hoitoala ei.

Törkeää!

Asiakasomistaja, olet ahne ja ajttelematon. Koko pitäjästä lähtee ainoa kauppa, miten vanhat ja auttomat selviävät.

Milja

Kiitos Maria Viik 9.2. tärkeä kirjoitus! Miksi ihmisen pitää ’uittaa’ hajusteissa ja varsinkin kaikkea sekaisin?

Hajuherne

Otetaan vaan lisää pakolaisia mutta sitten joudumme nostamaan esim. lääkkeiden omavastuita. Rahat samasta kassasta.

Valinnan paikka

Valtioyhtiön johtajalle 40t e varhaiseläkettä. Työttömälle sakkoa, kun työtä ei löydy.

Tämä on sairas yhteiskunta

Oli elämäni suurin virhe muuttaa Jyväskylään.

Pahasti pettynyt

Uhrasivat henkensä isänmaan puolesta kokoomusriistäjää kansa äänestää, voi jumalani.

Olli

Minne ihmeen Thaimaaseen väki on menossa? Kun käytte vaikkapa Ristonmaalla, menetteko silloinkin Ristonmaaseen?

Älliä sanojen taivutukseen

Perheessä, jossa koira on hän, on eläin inhimillistetty ihmisen kaltaiseksi. Se on kuitenkin mahdotonta joten onko perheessä vain koiria?

Se/hän on Koiralan perhe!

Teatteri, hajusteet; Muinoin Laajavuoren yökerhossa tupakointiin, paljon hajusteita yms. ei käryä, edes vaatteissa. Niin hyvä ilmastointi!

Miksei teatterissa?